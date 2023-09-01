Приличная одежда и хотя бы базовый английский. На смену таксистам в аэропорту пришел Uber

Со вторника Uber обслуживает клиентов в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в качестве нового оператора такси. Главные преимущества, которые Uber предлагает людям, путешествующим, например, из пражского аэропорта в центр города, — это фиксированная цена заранее, круглосуточное транспортное обслуживание и парк автомобилей преимущественно высшего среднего класса, возраст которых не превышает пяти лет. Другие обязательства Uber — устанавливать окончательную цену, рассчитанную программным обеспечением, перед каждой поездкой и не менять итоговый тариф даже в случае изменения маршрута или ожидания в пробке, а также взаимодействовать с водителями для обеспечения требуемого качества обслуживания и безопасности движения.



Еще одним обязательством является предоставление водителей, имеющих полную лицензию, владеющих чешским языком и хотя бы базовыми знаниями английского. Кроме того, водители должны быть презентабельно одеты и в любое время предоставлять клиенту возможность безналичной оплаты. Uber будет обмениваться с аэропортом данными, включая маршрут и стоимость каждой поездки. В то время как другие таксомоторные компании по-прежнему могут доставлять пассажиров в аэропорт и обратно и пользоваться парковкой аэропорта, Uber имеет эксклюзивную возможность стоять на первых полосах движения, которые находятся непосредственно перед терминалами.





«Первой службой такси, которую пассажиры увидят в аэропорту Праги, будет официальная служба такси, с которой у нас заключен пятилетний контракт», — пояснила нашей редакции пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова. Пассажиры смогут заказать Uber через приложение Uber на своем телефоне, через веб-интерфейс аэропорта или через киоски в залах прилета обоих терминалов. Кроме того, на стойках Uber будут работать сотрудники, которые проконсультируют пассажиров, нуждающихся в помощи при заказе.





По словам представителя аэропорта, в конкурсной процедуре концессии, в которой участвовали два претендента, победила компания Uber.





«Планировалось, что победитель начнет работу весной. Однако проигравший участник конкурса подал заявление в Управление по защите конкуренции, которое не позволило аэропорту завершить конкурсную процедуру и временно заблокировало ее. В начале сентября антимонопольное ведомство подтвердило, что аэропорт Праги определил параметры концессионной процедуры в соответствии с законодательством. Выбор победителя конкурса, которым стала компания Uber, также был проведен в соответствии с законом», — говорится в пресс-релизе представителя аэропорта.





«Антимонопольное ведомство подтвердило, что аэропорт Праги действовал правильно и в соответствии с законом. В процедуре концессии мы сделали акцент на требованиях пассажиров, которые в первую очередь хотят заранее знать цену поездки. Аэропорт будет постоянно проверять не только качество услуги, но и соблюдение ценового регламента. Все поездки, даже за пределами Праги, должны соответствовать постановлению муниципалитета о максимальных ценах», — отметил в пресс-релизе Якуб Пухальский, член совета директоров аэропорта Праги.





«Мы рады официально начать сотрудничество с аэропортом Праги и предложить пассажирам первоклассный сервис под брендом, который они знают и которому доверяют. Мы интенсивно работали над продуктом в течение последних месяцев и уверены, что оправдаем ожидания пассажиров, которые с нетерпением ждали этой услуги, и в то же время предоставим иностранным гостям лучший и наиболее эффективный вариант транспортировки из аэропорта сразу после прибытия в Чехию», — отметил в пресс-релизе руководитель операций Uber в Чехии Штепан Шинделарж (Štěpán Šindelář).













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





