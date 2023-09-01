Приличная одежда и хотя бы базовый английский. На смену таксистам в аэропорту пришел Uber
27 сентября 2023
14:30
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Во вторник 26 сентября 2023 года, через два часа после полуночи, автомобили такси были заменены парком автомобилей компании Uber, которая стала новым официальным оператором этой услуги для аэропорта Праги. Самая большая новость для пассажиров заключается в том, что они увидят автомобили Uber сразу после выхода из терминала на первой полосе и заранее узнают фиксированную цену поездки.
Со вторника Uber обслуживает клиентов в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в качестве нового оператора такси. Главные преимущества, которые Uber предлагает людям, путешествующим, например, из пражского аэропорта в центр города, — это фиксированная цена заранее, круглосуточное транспортное обслуживание и парк автомобилей преимущественно высшего среднего класса, возраст которых не превышает пяти лет. Другие обязательства Uber — устанавливать окончательную цену, рассчитанную программным обеспечением, перед каждой поездкой и не менять итоговый тариф даже в случае изменения маршрута или ожидания в пробке, а также взаимодействовать с водителями для обеспечения требуемого качества обслуживания и безопасности движения.
Еще одним обязательством является предоставление водителей, имеющих полную лицензию, владеющих чешским языком и хотя бы базовыми знаниями английского. Кроме того, водители должны быть презентабельно одеты и в любое время предоставлять клиенту возможность безналичной оплаты. Uber будет обмениваться с аэропортом данными, включая маршрут и стоимость каждой поездки. В то время как другие таксомоторные компании по-прежнему могут доставлять пассажиров в аэропорт и обратно и пользоваться парковкой аэропорта, Uber имеет эксклюзивную возможность стоять на первых полосах движения, которые находятся непосредственно перед терминалами.
Еще одним обязательством является предоставление водителей, имеющих полную лицензию, владеющих чешским языком и хотя бы базовыми знаниями английского. Кроме того, водители должны быть презентабельно одеты и в любое время предоставлять клиенту возможность безналичной оплаты. Uber будет обмениваться с аэропортом данными, включая маршрут и стоимость каждой поездки. В то время как другие таксомоторные компании по-прежнему могут доставлять пассажиров в аэропорт и обратно и пользоваться парковкой аэропорта, Uber имеет эксклюзивную возможность стоять на первых полосах движения, которые находятся непосредственно перед терминалами.
«Первой службой такси, которую пассажиры увидят в аэропорту Праги, будет официальная служба такси, с которой у нас заключен пятилетний контракт», — пояснила нашей редакции пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова. Пассажиры смогут заказать Uber через приложение Uber на своем телефоне, через веб-интерфейс аэропорта или через киоски в залах прилета обоих терминалов. Кроме того, на стойках Uber будут работать сотрудники, которые проконсультируют пассажиров, нуждающихся в помощи при заказе.
По словам представителя аэропорта, в конкурсной процедуре концессии, в которой участвовали два претендента, победила компания Uber.
«Планировалось, что победитель начнет работу весной. Однако проигравший участник конкурса подал заявление в Управление по защите конкуренции, которое не позволило аэропорту завершить конкурсную процедуру и временно заблокировало ее. В начале сентября антимонопольное ведомство подтвердило, что аэропорт Праги определил параметры концессионной процедуры в соответствии с законодательством. Выбор победителя конкурса, которым стала компания Uber, также был проведен в соответствии с законом», — говорится в пресс-релизе представителя аэропорта.
«Антимонопольное ведомство подтвердило, что аэропорт Праги действовал правильно и в соответствии с законом. В процедуре концессии мы сделали акцент на требованиях пассажиров, которые в первую очередь хотят заранее знать цену поездки. Аэропорт будет постоянно проверять не только качество услуги, но и соблюдение ценового регламента. Все поездки, даже за пределами Праги, должны соответствовать постановлению муниципалитета о максимальных ценах», — отметил в пресс-релизе Якуб Пухальский, член совета директоров аэропорта Праги.
«Мы рады официально начать сотрудничество с аэропортом Праги и предложить пассажирам первоклассный сервис под брендом, который они знают и которому доверяют. Мы интенсивно работали над продуктом в течение последних месяцев и уверены, что оправдаем ожидания пассажиров, которые с нетерпением ждали этой услуги, и в то же время предоставим иностранным гостям лучший и наиболее эффективный вариант транспортировки из аэропорта сразу после прибытия в Чехию», — отметил в пресс-релизе руководитель операций Uber в Чехии Штепан Шинделарж (Štěpán Šindelář).
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