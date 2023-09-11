Комфортная Погода В Чехии: прогноз на выходные

До пятницы, 29 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах 22–27°C. Утром можно ожидать туман, а днем — ясное или частично облачное небо. В субботу ожидается смена погоды, возможны ливни и дожди.

В ночь на четверг будет ясная или частично облачная погода, местами возможен туман или небольшая облачность. Температура воздуха снизится до 15–11°C, а в долинах, особенно на юго-западе, она может опуститься приблизительно до 8°C. Ветер будет в основном слабым, до 4 м/с. Днем ожидается ясная или частично облачная погода, и утром на западе местами возможен туман или низкая облачность. Температура воздуха поднимется до 22–26°C. В восточной части области ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер со скоростью 2–6 м/с.

В пятницу ожидается ясная или частично облачная погода с отдельными облаками, приходящими с запада. Утром и днем местами можно ожидать туман или низкую облачность. Максимальные температуры поднимутся до 23–27°C. Ветер будет умеренным, дующим с юго-востока и юга со скоростью 3–6 м/с, и вечером ослабеет.

В субботу сначала будет облачная погода, затем станет пасмурно, и местами пройдут дождь и ливни. К ближе к концу дня количество осадков и облачность уменьшатся. Температура воздуха составит от 17 до 21°C, на юго-востоке воздух может прогреться до 24 °C. Ветер будет западным, умеренным, до 2–6 м/с.

В воскресенье ожидается ясная и частично облачная погода, местами возможен туман или низкая облачность. На севере и северо-востоке возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит 19–23 °C.









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