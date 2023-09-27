Агрессивные шершни покусали 14 детей в Брно

«Мы направили на место происшествия семь команд, в том числе машину скорой помощи большой вместимости. Пятерым детям оказали на месте помощь для снижения аллергических реакций, еще девятерых доставили в детскую больницу для наблюдения и возможного дальнейшего лечения. Нам также пришлось успокаивать всех детей, поскольку ситуация вызвала у них острую стрессовую реакцию», — сказала представитель спасателей Михаэла Ботова.

По ее словам, никто из детей серьезно не пострадал.

Как добавил пресс-секретарь пожарных Ярослав Микошка, пожарные завершили операцию ликвидацией гнезда.

По словам Томаша Лабуса, эксперта одной из дезинсекционных компаний, часто случается, что гнезда, например в стенах зданий, покрывают монтажной пеной, полагая, что гнездо погибнет. «Однако это ошибка. В таких случаях осы или шершни всегда найдут другие способы выбраться из гнезда и проложить новые пути. Самый надежный метод в этом случае — профессионально примененная химия», — добавил эксперт.











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