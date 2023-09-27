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Агрессивные шершни покусали 14 детей в Брно

Новости 420on
27 сентября 2023
20:00
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14 детям потребовалась помощь спасателей в Брно после того, как в среду их ужалили агрессивные шершни в Виноградском районе города. По первым данным, пострадали около 40 детей, которые оказались в состоянии сильного стресса. Впоследствии пожарные уничтожили гнездо.
«Мы направили на место происшествия семь команд, в том числе машину скорой помощи большой вместимости. Пятерым детям оказали на месте помощь для снижения аллергических реакций, еще девятерых доставили в детскую больницу для наблюдения и возможного дальнейшего лечения. Нам также пришлось успокаивать всех детей, поскольку ситуация вызвала у них острую стрессовую реакцию», — сказала представитель спасателей Михаэла Ботова.
 
По ее словам, никто из детей серьезно не пострадал.
 
Как добавил пресс-секретарь пожарных Ярослав Микошка, пожарные завершили операцию ликвидацией гнезда.
 
По словам Томаша Лабуса, эксперта одной из дезинсекционных компаний, часто случается, что гнезда, например в стенах зданий, покрывают монтажной пеной, полагая, что гнездо погибнет. «Однако это ошибка. В таких случаях осы или шершни всегда найдут другие способы выбраться из гнезда и проложить новые пути. Самый надежный метод в этом случае — профессионально примененная химия», — добавил эксперт.
 



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