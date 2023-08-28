Пенсионерка, задушившая подушкой пациентку в больнице, была невменяема

Инцидент произошел в начале апреля в общей больничной палате. Утром 85-летняя пенсионерка напала на другую пациентку, пытаясь задушить ее подушкой.

После этого 93-летняя женщина скончалась, но неясно, было ли это следствием нападения. Персонал больницы вовремя вмешался в ситуацию, и состояние женщины сразу после нападения особо не изменилось в худшую сторону.

«Был проведен осмотр места происшествия, свидетели дали объяснения, криминалисты запросили медицинские заключения и заключения экспертов. В итоге они пришли к выводу, что женщина не могла осознавать возможные последствия своих действий или влиять на них», — пояснила пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова.

Она добавила, что пожилая женщина была невменяема в силу психического расстройства. «Таким образом, не все признаки состава преступления были выполнены, поэтому дело было прекращено», — сказала Брожова.













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