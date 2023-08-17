В Остраве пьяный мужчина заснул, пока пытался выбраться из-за скамейки
28 сентября 2023
16:00
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Несколько дней назад полицейским в Остраве пришлось разбираться с курьезным случаем, когда пьяный мужчина застрял за скамейкой. Освободить 42-летнего мужчину из «плена» не удавалось, и в итоге пришлось прибегнуть к помощи пожарных.
Мужчина, изрядно выпив, угодил в неприятности на площади Республики в Моравской Остраве около полудня в прошлую субботу. Он хотел отдохнуть на скамейке, но в итоге сполз за нее и оказался зажатым в узком пространстве между сиденьем и подпорной стенкой. Выяснить, что произошло, удалось оператору системы видеонаблюдения муниципальной полиции.
«По камерам было видно, что скамейка не очень удобна для него. Он постоянно переворачивался и, видимо, искал положение для спокойного сна», — рассказал во вторник пресс-секретарь городской полиции Йиндржих Маху.
В конце концов мужчина сполз сначала частью тела, а затем и всем телом за скамейку. Патруль полицейских обнаружил его в таком положении.
«Пространство за скамейкой было сужено из-за подпорной стенки, что в сочетании с количеством выпитого алкоголя не позволило мужчине самостоятельно выбраться. Он бросил свои попытки и уснул», — сказал представитель пресс-службы, добавив, что полицейские не смогли помочь пострадавшему освободиться.
Пришлось вызывать пожарную команду, которая спасла мужчину, разобрав скамейку. После этого он «надышал» 2,79 промилле.
«Он не мог самостоятельно передвигаться и связно общаться, поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, оказался в камере временного содержания», — заключил Маху.
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