Мужчина открыл стрельбу по людям на улице в Братиславе, полиция застрелила его

По меньшей мере три человека, находившиеся на улице, и один полицейский получили ранения. У последнего — ножевое ранение в голову, нанесенное нападавшим. Перед стрельбой люди прятались за машинами и жилым домом, описывает сервер.





«На месте происшествия с огнестрельными ранениями верхних и нижних конечностей находились четыре человека, которые после оказания первичной помощи были доставлены в больницу. 32-летний стрелок мертв», — говорится в сообщении оперативного центра экстренных служб.





Стрельба раздалась около часа ночи в районе торгового центра «Саратов».





По данным милиции, на месте происшествия также прогремел взрыв. «По нескольким сообщениям сотрудники выехали на улицу Федакова, где, предположительно, произошел взрыв и последующая стрельба», — сказал представитель региональной полиции Михал Сзейф.





По данным Aktualit.sk, полицейские применили огнестрельное оружие, и один из них выстрелил в мужчину.





Свидетели перестрелки также рассказали о взрывах на месте происшествия. По их словам, приведенным на сайте tvnoviny.sk, мужчина сначала стрелял из окна квартиры, затем вышел на улицу и продолжил стрельбу. Затем он вернулся в дом, и раздался взрыв.





К этому времени на месте происшествия уже находились сотрудники полиции, и нападавший набросился на одного из них с ножом, крича, что убьет их. У пострадавшего полицейского ножевое ранение затылка.







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