Ветеринары в Чехии отозвали 11 тонн куриных грудок из-за сальмонеллы
29 сентября 2023
07:00
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Государственная ветеринарная администрация (SVS) распорядилась отозвать более 11 тонн куриного мяса из Бразилии из-за наличия сальмонеллы. Речь идет о замороженных куриных грудках в упаковках весом 2 кг и филе куриной грудки таким же весом. Партии предназначались в основном для предприятий общественного питания, а также для оптовой торговли Makro.
Об этом сообщил пресс-секретарь SVS Петр Ворличек. Образец куриной грудки, содержащей бактерии, был изъят ветеринарной администрацией со склада компании SOFIL в Праге 6.
«Основным импортером в Чехию и одним из основных дистрибьюторов мяса была компания MADE, поставщиком — торговая компания из Нидерландов», — сообщили в ветеринарном управлении, добавив, что значительная часть мяса распространялась сетью Makro. В настоящее время дистрибьюторы обращаются к покупателям с просьбой вернуть товар. В общей сложности речь идет о 10 тоннах бракованного мяса.
Еще один дефектный продукт — филе грудки — был обнаружен ветеринарным управлением на складе компании «Полар Трейдинг» в Костельце-над-Черными-Лесами. Ветеринарная служба заявила, что партия, содержащая сальмонеллу, была частью более крупной поставки. Куриное мясо в основном закупается ресторанами и столовыми, добавили в SVS. Было изъято 1,3 тонны продукта.
В сентябре Государственная инспекция сельского хозяйства и продовольствия (SZPI) также обнаружила сальмонеллу в курином мясе из оломоуцкого магазина Penny Market. Это было мясо из Украины, переработанное в Словакии. От того же производителя, компании WE Trade, была обнаружена сальмонелла и в курином мясе из сети Tesco.
В июле SVS обратила внимание на две партии куриного мяса без субпродуктов, происходящих из Украины, которые были обнаружены в магазинах JIP East Bohemia в Ческе-Будеевице и Гаррахове. Эти образцы также содержали сальмонеллу.
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