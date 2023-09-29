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Осужденный чех Чермак, который уже месяц скрывается от тюрьмы, начал писать в Facebook

Анастасия Князева
29 сентября 2023
19:30
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Томаш Чермак, в отношении которого суд выдал международный ордер на арест, проявил активность в социальной сети Facebook. 36-летний житель города Голышов в Пльзеньском крае не сел в тюрьму, куда суд отправил его на 5,5 лет за содействие терроризму. Помимо прочего, он недавно сменил фотографию в своем профиле, на которой явно присутствует указание на Россию.
«Есть основания полагать, что он может скрываться за границей», — заявил две недели назад судья Томаш Бучек.
 
В последние месяцы Чермак не писал в социальной сети. Только сейчас ситуация изменилась. На прошлой неделе он разместил новую фотографию профиля, на которой изображен медведь, цвета российского флага и другие символы, связанные с Россией и Советским Союзом.
 
Несколько дней назад он снова опубликовал пост о людях, публично заявляющих о своей преданности России, а также фотомонтаж, на котором он прячется в подвале у Павла Зитека, известного дезинформатора. Полиция не стала давать конкретных комментариев по поводу того, отслеживает ли она деятельность Чермака в Facebook.
 
Она лишь в общих чертах сообщила, что изучает всю имеющуюся у нее информацию. «Мы продолжаем поиски этого человека. Если кому-то известно, где находится разыскиваемый, следует обратиться в полицию», — призвала пресс-секретарь Дагмар Брожова.
 
Чермак должен был сесть в тюрьму до 23 августа, но этого не произошло. Через несколько дней его друг Зитко снял его на видео и выложил в Facebook. В нем 36-летний житель Голышова признался, что весь день пил.
 
Он также сказал, что готовился к спецоперации. Что именно он имел в виду, он не пояснил. Однако Кремль использует этот термин для обозначения российского вторжения в Украину.
 
Поскольку Чермак не отправился в тюрьму, его подозревают в воспрепятствовании принятию официального решения, за что ему грозит дополнительное наказание сроком до двух лет.
 
Адвокат Норберт Наксера недавно признался Novinky.cz, что не знает, остается ли он защитником Чермака. «Он вообще не общается со мной. Я понятия не имею, заинтересован ли он по-прежнему в моих юридических услугах», — сказал Наксера.




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