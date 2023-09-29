Подростки из Праги напали на несовершеннолетнего мальчика. Полицейские просят помощи в поиске свидетелей

Пражские детективы занимаются этим делом с середины мая. Группа молодых людей напала на несовершеннолетнего мальчика в Праге 9, и после нападения он был вынужден обратиться в больницу. Следователи уже установили личности двух фигурантов дела. Сейчас они разыскивают молодого человека, изображенного на фотографии, который рассматривается как важный свидетель преступления.

«Его показания могут способствовать выяснению обстоятельств дела», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштьова.

Полиция также обращается к общественности. «Если вы узнали этого человека, пожалуйста, позвоните по телефону 158. Спасибо», — добавила Сиржиштьова.













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