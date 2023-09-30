Плесень и мышиный помет. Инспекция закрыла четыре ресторана на пражском рынке Sapa

Инспекция регулярно публикует результаты проверок ресторанов на сайте potravinynapranyri.cz. В последний раз инспекторы закрывали ресторан компании Ruby 20 сентября и вновь открыли его через два дня.





«Инспекторы обнаружили на территории ресторана следы жизнедеятельности грызунов, в том числе мышиный помет. Они были обнаружены в зоне приготовления пищи или у холодильника в клиентской зоне. Ресторан не был должным образом защищен от проникновения вредителей. Также обнаружено ненадлежащее хранение продуктов и наличие плесени», — говорится в сообщении инспекции.





Все предприятия, закрытые инспекцией в последние недели, уже открылись. В ресторане Thanh Giang, который был закрыт 6 сентября до минувшего вторника, запрет на эксплуатацию до сих пор действует для комнаты уборки и двух складов.





По данным сайта инспекции, оператор значительно пренебрег уборкой, и на потолке и стенах была обнаружена плесень и поврежден потолок.





Нарушения правил на рынке регулярно выявляются и в ходе проверок Государственного ветеринарного управления. Так, в конце июня в ходе совместной проверки с ГВСУ и Таможенным управлением инспекторы обнаружили более 100 кг несоответствующих требованиям продуктов питания животного происхождения.





В ноябре прошлого года в ходе проверки было предписано уничтожить более 700 кг свинины, говядины и мяса птицы, рыбы, яиц и мясопродуктов.











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