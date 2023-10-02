В Прахатице мужчина стрелял из пневматической винтовки в собаку, ветеринару пришлось ее усыпить

Инцидент произошел в конце августа в одной из деревень в окрестностях Вимперка. Мужчина вернулся домой с работы и обнаружил, что на его кур в загоне напала чужая собака.

«В связи с этим он взял свой пневматический пистолет с оптическим прицелом Vixen калибра 5,5 мм и из окна дома произвел несколько выстрелов в собаку сзади. Затем он побежал за собакой во двор, где снова выстрелил в нее, после чего собака выбежала из курятника и далее через двор в деревню», — сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции Мартина Йоклова.

Собака породы миттельшнауцер получила в результате стрельбы столь обширные повреждения, что ветеринар был вынужден ее усыпить.

На прошлой неделе подозреваемый был арестован в своем доме сотрудниками полиции, где у него изъяли две единицы оружия. Одно из них — пневматическая винтовка, из которой, по мнению следователей, он стрелял в собаку.

«В настоящее время обвиняемый находится на свободе. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до шести лет», — добавила пресс-секретарь.

Полиция не сообщила более подробной информации о деле, например о том, был ли это давний спор из-за соседской собаки или случайный инцидент.







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