В Прахатице мужчина стрелял из пневматической винтовки в собаку, ветеринару пришлось ее усыпить
2 октября 2023
20:00
240
Полиция предъявила 59-летнему мужчине обвинение в особо жестоком обращении с животными за то, что он неоднократно стрелял из пневматической винтовки в собаку, которая нападала на его кур. В итоге ветеринару пришлось усыпить животное.
Инцидент произошел в конце августа в одной из деревень в окрестностях Вимперка. Мужчина вернулся домой с работы и обнаружил, что на его кур в загоне напала чужая собака.
«В связи с этим он взял свой пневматический пистолет с оптическим прицелом Vixen калибра 5,5 мм и из окна дома произвел несколько выстрелов в собаку сзади. Затем он побежал за собакой во двор, где снова выстрелил в нее, после чего собака выбежала из курятника и далее через двор в деревню», — сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции Мартина Йоклова.
Собака породы миттельшнауцер получила в результате стрельбы столь обширные повреждения, что ветеринар был вынужден ее усыпить.
На прошлой неделе подозреваемый был арестован в своем доме сотрудниками полиции, где у него изъяли две единицы оружия. Одно из них — пневматическая винтовка, из которой, по мнению следователей, он стрелял в собаку.
«В настоящее время обвиняемый находится на свободе. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до шести лет», — добавила пресс-секретарь.
Полиция не сообщила более подробной информации о деле, например о том, был ли это давний спор из-за соседской собаки или случайный инцидент.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
31
2 ОКТЯБРЯ 2023
19:00
257
2 ОКТЯБРЯ 2023
18:00
1660
2 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
1121
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
31
2 ОКТЯБРЯ 2023
21:00
136
2 ОКТЯБРЯ 2023
19:00
257
2 ОКТЯБРЯ 2023
18:00
1660
2 ОКТЯБРЯ 2023
17:00
488
2 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
1121
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
1163
2 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
1024
2 ОКТЯБРЯ 2023
12:00
530
2 ОКТЯБРЯ 2023
10:35
740
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.