В следующем году госслужащие получат прибавку в 1 000 крон. Но будут и увольнения

Среднемесячная заработная плата (до вычета налогов) государственного служащего должна увеличиться на 1 181 крону и составить в среднем 44 059 крон. Более шести миллиардов планируется потратить на оплату труда учителей в региональном образовании.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), средняя заработная плата в целом по экономике во втором квартале этого года выросла до 43 193 крон в месяц. В номинальном выражении она выросла на 7,7%, но в реальном выражении снизилась на 3,1%.

Еще в прошлом году государство, согласно итоговому счету, содержало 477 178 рабочих мест, в этом году их число выросло до 499 056, но в следующем году должно снизиться до 487 668. Среднемесячная заработная плата в государственном секторе выросла в прошлом году на 701 крону и составила 42 081 крону. Общий объем расходов в прошлом году составил 253,2 млрд крон, по данным того же источника. Ожидается, что в следующем году общая сумма расходов составит 265,8 млрд крон, что примерно на 683 млн крон больше утвержденного бюджета этого года.

Ожидается, что объем средств на выплату заработной платы военнослужащим и сотрудникам силовых структур сократится примерно на 250 млн крон. Расходы на заработную плату в учреждениях, на которые распространяется действие закона о службе, должны сократиться более чем на 581 млн. На оплату труда судей и конституционных чиновников выделяется 6,6 млрд крон. Это почти на 159 млн крон больше, чем в бюджете текущего года.

Армия получит дополнительные деньги, МВД сократит рабочие места

При этом армия должна получить, в частности, дополнительные 0,58 млрд крон на зарплату в связи с увеличением числа солдатских должностей на 1 100 и обслуживающего персонала на 100. МВД же должно сократить 412 должностей, что позволит снизить расходы на 201 млн чешских крон. Эта программа связана с войной в Украине.

В пояснительном докладе правительства также отмечается, что значительное влияние на объем средств оказывает повсеместное сокращение зарплат на 2% в рамках так называемого пакета консолидации. В итоге это означает постоянное сокращение на 5 млрд крон общей суммы средств на заработную плату в регулируемом секторе, считают в правительстве.

В результате сокращения количества должностей без дальнейшего уменьшения объема средств на заработную плату удалось добиться общего сокращения 995 должностей в регулируемой сфере. Еще 281 должность была сокращена в связи с систематизацией должностей и служб с января текущего года.

Правительство утверждает, что в параметрах проекта бюджета уже заложена новая методика оплаты труда учителей в соответствии с поправками к закону об образовании. Государство обязалось выделять на оплату труда учителей не менее 130% от средней начисленной заработной платы одного учителя.

«В связи с этим на 2024 год объем средств на оплату труда учителей в региональной системе образования территориальных единиц увеличивается на 6,3 млрд крон», — говорится в пояснительном документе. При этом в региональной системе образования будет сокращено около 10 000 должностей, что, по словам правительства, связано с корректировкой количества должностей педагогического персонала, а также с мерами из правительственного пакета консолидации.









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