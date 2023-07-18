Работники театров направили открытое письмо Фиале, требуя введения однополых браков

«Наши творческие коллективы имеют в своих рядах большое количество людей ЛГБТ+. Даже если не обращать внимания на ту огромную работу, которую наши коллеги ЛГБТ+ делают для культуры во всех регионах Чехии, нынешняя их дискриминация представляется нам несостоятельным и неприемлемым анахронизмом», — заявил Мартин Сладечек, художественный руководитель театра «Гусь на струне».





«Мы считаем совершенно естественным, что наши коллеги ЛГБТ+, имеющие такие же обязательства перед государством, должны пользоваться такими же правами в Чехии. Мы также рассматриваем голосование по вопросу о равных браках как решение о ценностной ориентации нашего общества», — добавил Сладечек.

К обращению присоединились художественные руководители Национального театра в Праге, Оперы Яначека при Национальном театре в Брно, Восточно-чешского театра в Пардубице, Муниципального театра в Злине, Театра «На перилах», Драматической студии в Усти-над-Лабем, а также театра Спейбла и Гурвинека

«Я верующий человек, исповедую традиционные ценности и в то же время поддерживаю брак для всех пар. Я не боюсь, что изменение закона лишит меня моих ценностей или что это каким-либо образом угрожает семье как таковой. Я считаю, что все как раз наоборот. Я считаю, что брак для всех будет поддерживать те ценности, которые несет в себе семья, такие как любовь, верность, взаимная поддержка, уважение и благоприятная среда для воспитания детей», — сказал Йиржи Гайдыла, художественный руководитель брненского театра «Поларка».

Сладечек отметил, что, согласно имеющимся опросам, примерно две трети общества в Чехии в последние годы поддерживают идею брака для всех. «Мы все хотим жить и творить в свободном и справедливом обществе, в котором мы равны перед законом. Мы все считаем, что нет смысла откладывать законодательные шаги, которые приведут к такому обществу. Мы также придали нашему открытому письму форму онлайн-обращения, в которое могут внести свой вклад учреждения и частные лица, работающие в сфере культуры», — заключил Сладечек.

Информация о данном обращении доступна на сайте provazek.cz с 18:00 понедельника.

С июля 2006 года в Чехии геи и лесбиянки могут вступать в зарегистрированные партнерства. Закон о браке для всех начал обсуждаться в 2016 году. При нынешнем составе нижней палаты парламента норма находится на рассмотрении. В то же время законодатели обсуждают встречное предложение зафиксировать брак как союз между мужчиной и женщиной.













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