Компания Komerční banka совершила первую покупку недвижимости в Чехии

Компания Českomoravská nemovitostní (ČMN) продала офисное здание Zirkon Office Center в пражском Карлине рядом со станцией метро Křižíkova. Новым владельцем стало совместное предприятие Upvest и американской компании Lincoln Property Company, занимающейся недвижимостью. Upvest с прошлого года принадлежит группе Komerční banka.

Českomoravská nemovitostní продала офисный центр на улице Соколовска через два года после его приобретения. Инвестор обосновал продажу объекта тем, что старое здание, нуждающееся в перепланировке, не вполне вписывается в его стратегию.

«Zirkon отличается исключительным расположением рядом с метро, и в нем есть большая добавленная стоимость, но ее необходимо извлечь путем соответствующей реконструкции. Это выходит за рамки нашей основной деятельности — владения и управления наиболее качественной недвижимостью в Праге», — заявил Радек Стаха, глава совета директоров компании ČMN.

Ни одна из сторон не прокомментировала цену сделки, но, по данным источников на рынке, она составляет сотни миллионов крон. Ожидается, что цена будет значительно выше той, за которую объект приобрела компания ČMN.

После Братиславы — Прага

Компания Upvest из группы Komerční banka специализируется на финансировании проектов в сфере недвижимости, однако здание в Карлине — первый проект в Чехии, в который Upvest вошла непосредственно в качестве совладельца. Первую покупку компания совершила в Братиславе, где в прошлом году приобрела браунфилд рядом с лесопарком Železná studienka.

«В качестве финансового партнера мы выбираем проекты, которые дают нам высокую степень уверенности в том, что они принесут доход, соизмеримый с риском проекта, в данном случае редевелопмента», — сказал Давид Мусил, генеральный директор Upvest, о проекте в Праге 8.

В то время как Upvest будет выступать в качестве финансового инвестора проекта Zirkon в Карлине, другой совладелец, Lincoln Property Company, займется текущим управлением.

«В ближайшие годы мы планируем провести тщательную реконструкцию здания офисного центра Zirkon, чтобы оно соответствовало требованиям будущих арендаторов и инвесторов по шкале ESG (Environmental and Social Responsibility Score). Благодаря исключительному расположению рядом с метро и трамвайными остановками, эффективной планировке этажей и, наконец, аутентичной истории здания мы сможем предложить продукт, пользующийся большим спросом», — заявил Штефан Пучи, директор по инвестициям Lincoln Property Company.

Českomoravská nemovitostní — один из активных чешских инвесторов на рынке недвижимости. Компания не боится использовать преимущества более высокого коэффициента задолженности, в том числе за счет облигаций. Однако компания также заявляет, что обладает достаточными собственными ресурсами. По ее данным, на ее счету находится 1,5 млрд крон.

Конкурентное преимущество



«Период высоких процентных ставок достиг своего пика, и их ожидаемое снижение в следующем году приведет к оживлению активности на рынке недвижимости. ČMN находится в удобном положении в этом отношении благодаря наличию средств на новые покупки. Мы пытаемся воспользоваться нынешним отсутствием сильного иностранного капитала так же, как и в 2020 году», — заявил глава Českomoravská nemovitostní.

Например, в ближайшее время ČMN готовится к полному поглощению офисного комплекса Churchill Square, расположенного недалеко от Главного железнодорожного вокзала Праги. Компания уже владеет там половиной акций. Еще четверть она должна получить в этом году, а оставшиеся 25% — в 2024 году.











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