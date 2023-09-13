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Внимание! На Чехию надвигаются сильные ветры

Анастасия Князева
3 октября 2023
12:30
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Холодный фронт, направляющийся в Чехию, принесет с собой сильные ветры, скорость которых будет достигать 70 км/ч в порывах, а иногда и больше.
Предупреждение, выпущенное Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ) во вторник, действует с вечера вторника до утра среды и охватывает практически всю территорию страны.
 
«Ожидаются порывы западного и северо-западного ветра, местами около 70 км/ч», — сообщили метеорологи.
 
Предупреждение действует для западных и центральных районов страны с 18:00, для восточных районов — с 23:00. Лишь самая восточная часть Злинского и Моравско-Силезского краев, вероятно, останется в стороне.
 
По данным метеорологов, существует риск повреждения деревьев и лесов, возможны также незначительные повреждения зданий. Людям следует помнить о риске получения травм от упавших предметов и сломанных веток. Возможны осложнения на дорогах.
 
«Рекомендуется закрыть окна и двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы, закрепить теплицы и т. д. Проявляйте повышенную осторожность при передвижении на открытом воздухе и управлении транспортными средствами. Ограничьте походы в горы и не рискуйте, особенно в районах хребтов», — предупреждают синоптики.
 
Похолодание продлится до выходных
Холодный фронт принесет с собой похолодание, причем температура, значительно более низкая, чем та, которая была до сих пор, продержится до выходных. Со среды по пятницу будет облачно и частично облачно с дождями и ливнями, а дневные высокие температуры будут в основном в пределах 15–19 градусов. После этого возобновится поступление теплого воздуха, и ожидается больше летних дней с температурой выше 25 градусов.
 
 




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