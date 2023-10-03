Автобус упал с эстакады недалеко от Венеции: более 20 погибших, в том числе дети
4 октября 2023
08:11
612
В результате падения автобуса с эстакады в Местре недалеко от Венеции (Италия) погиб, по предварительной информации, 21 человек, в том числе двое детей. Автобус упал с автомобильной эстакады на железную дорогу. Погибли люди разных национальностей.
Как сообщает Corriere della Sera, авария произошла 3 октября около 19:30. Автобус, работающий на газе, загорелся после падения с высоты около десяти метров. Около половины людей, находившихся в автобусе, погибли, сообщает La Repubblica.
На месте происшествия работали более 100 спасателей и полицейских.
Газета Corriere Della Sera сообщила, что это был обычный автобус, направлявшийся из Венеции в Маргеру, однако позднее телеканал RAI сообщил, что это был автобус, нанятый для туристов из кемпинга в Магере.
По данным RAI, среди жертв были двое детей. Погибшие, по данным СМИ, погибшие были разных национальностей, в том числе, украинцы, немец и опытный 40-летний водитель-итальянец. Предполагается, что в автобусе также находились граждане Франции.
«Я услышал резкое торможение, подумал, что это поезд. Затем был слышен удар», — описывает событие очевидец, сообщает RAI.
«Это апокалипсис. Огромная трагедия постигла нашу общину», — заявил мэр Венеции Луиджи Бругнаро. «Автобус съехал с дороги и слетел с моста», — добавил он.
После аварии движение на линии между Местре и вокзалом Санта-Лючия в Венеции было временно остановлено. Венецианские власти объявили чрезвычайную ситуацию в местных больницах, в связи с чем было увеличено количество врачей и парамедиков. Десятки машин скорой помощи увозили раненых и пострадавших.
Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мелони уже выразили соболезнования погибшим в результате аварии.
Авария в Местре, недалеко от Венеции, стала самой страшной в Италии с января 2017 года, когда 18 человек погибли в результате столкновения автобуса на автостраде близ Вероны на севере страны. Большинство жертв, венгерские школьники, погибли в огне, охватившем автобус после того, как он врезался в ограждение и столб путепровода.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 ОКТЯБРЯ 2023
11:00
159
4 ОКТЯБРЯ 2023
10:15
386
4 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
547
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 ОКТЯБРЯ 2023
11:00
159
4 ОКТЯБРЯ 2023
10:15
386
4 ОКТЯБРЯ 2023
09:30
246
4 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
547
3 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
557
3 ОКТЯБРЯ 2023
21:01
563
3 ОКТЯБРЯ 2023
19:00
449
3 ОКТЯБРЯ 2023
18:00
729
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.