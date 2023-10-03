Автобус упал с эстакады недалеко от Венеции: более 20 погибших, в том числе дети

Как сообщает Corriere della Sera, авария произошла 3 октября около 19:30. Автобус, работающий на газе, загорелся после падения с высоты около десяти метров. Около половины людей, находившихся в автобусе, погибли, сообщает La Repubblica.

На месте происшествия работали более 100 спасателей и полицейских.

Газета Corriere Della Sera сообщила, что это был обычный автобус, направлявшийся из Венеции в Маргеру, однако позднее телеканал RAI сообщил, что это был автобус, нанятый для туристов из кемпинга в Магере.

По данным RAI, среди жертв были двое детей. Погибшие, по данным СМИ, погибшие были разных национальностей, в том числе, украинцы, немец и опытный 40-летний водитель-итальянец. Предполагается, что в автобусе также находились граждане Франции.



«Я услышал резкое торможение, подумал, что это поезд. Затем был слышен удар», — описывает событие очевидец, сообщает RAI.

«Это апокалипсис. Огромная трагедия постигла нашу общину», — заявил мэр Венеции Луиджи Бругнаро. «Автобус съехал с дороги и слетел с моста», — добавил он.

После аварии движение на линии между Местре и вокзалом Санта-Лючия в Венеции было временно остановлено. Венецианские власти объявили чрезвычайную ситуацию в местных больницах, в связи с чем было увеличено количество врачей и парамедиков. Десятки машин скорой помощи увозили раненых и пострадавших.

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мелони уже выразили соболезнования погибшим в результате аварии.

Авария в Местре, недалеко от Венеции, стала самой страшной в Италии с января 2017 года, когда 18 человек погибли в результате столкновения автобуса на автостраде близ Вероны на севере страны. Большинство жертв, венгерские школьники, погибли в огне, охватившем автобус после того, как он врезался в ограждение и столб путепровода.











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