Полутораметровый удав был найден возле мусорных баков в Брно
5 октября 2023
13:11
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Полицейские Брно приехали на необычный вызов. Они примчались на тревожное сообщение от местных жителей — о появлении крупной змеи на улице Дунайска. На земле возле мусорных баков патруль действительно обнаружил полутораметровую рептилию.
Удав коричневато-желтой окраски был не очень активен, вероятно, из-за холодного асфальта. Поэтому сотрудник сначала осторожно проверил, двигается ли он.
Внимательно оценив все обстоятельства, он наконец осторожно поднял змею на руки. Тем временем другой коллега держал большую сумку, в которую сотрудник службы отлова муниципальной полиции аккуратно поместил удава, а затем сразу же отвез специалисту, рассказала Маркета Скрживанкова, пресс-секретарь полиции.
Удав обычно душит своих жертв, его укус не ядовит, но болезнен из-за острых зубов. Он заглатывает добычу целиком.
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