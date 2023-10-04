Полутораметровый удав был найден возле мусорных баков в Брно

Удав коричневато-желтой окраски был не очень активен, вероятно, из-за холодного асфальта. Поэтому сотрудник сначала осторожно проверил, двигается ли он.

Внимательно оценив все обстоятельства, он наконец осторожно поднял змею на руки. Тем временем другой коллега держал большую сумку, в которую сотрудник службы отлова муниципальной полиции аккуратно поместил удава, а затем сразу же отвез специалисту, рассказала Маркета Скрживанкова, пресс-секретарь полиции.

Удав обычно душит своих жертв, его укус не ядовит, но болезнен из-за острых зубов. Он заглатывает добычу целиком.













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