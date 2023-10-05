Задержанный полицией водитель раскрыл сеть незаконной перевозки мигрантов. Чешский суд смягчил наказание

Молодой человек договорился с прокурором Иветой Эйхлеровой о приговоре в 6 лет и 9 месяцев лишения свободы за нелегальную перевозку, создание общей опасности и применения насилия к должностному лицу, и в четверг областной суд Брно подтвердил приговор.





Перевозчику грозило до 15 лет лишения свободы, но помогло то, что после ареста он пошел на сделку и вывел полицейских на след других нарушителей закона, действующих в нескольких странах.





Погоня за фургоном произошла утром 1 октября прошлого года. На пограничном переходе Ланжхот таможенный патруль хотел остановить белый фургон с польскими номерами. Однако водитель не отреагировал и попытался уехать.





«Обвиняемый знал, что в его машине находятся 30 человек, граждан Сирии, которых он подобрал в неустановленном месте в Венгрии. Эти люди теснились в грузовом отсеке, у них не было ни еды, ни питья», — рассказала прокурор Эйхлерова.





Молодой человек, родившийся в России, живший в Украине, а затем в Польше, уходил от полицейских машин до самого Бржецлава, где в конце концов не справился с управлением, врезался в два припаркованных автомобиля и повредил дом.





«Я признаю свою вину, я согласен с наказанием. Я просто хочу сказать, что сожалею о своих действиях», — заявил Хойда в суде.





Сенат под председательством Ярославы Бартошовой после непродолжительного обсуждения утвердил признание вины и приговор.





«В соответствии с законом подсудимому назначено наказание ниже нижнего предела уголовного кодекса. Учитывая его возраст и отсутствие других судимостей, приговор можно считать удовлетоврительным», — заявила Бартошова.





После слушаний прокурор Эйхлерова подчеркнула, что молодой человек навел полицейских на след других участников незаконной перевозки.





«В рамках расследования он сообщил факты, имеющие особое значение для выяснения обстоятельств нелегальной миграции. Он предоставил информацию, которая приведет к возбуждению дальнейшего уголовного дела и сотрудничеству с другими странами в области борьбы с нелегальной миграцией», — сказала она.





И прокурор, и обвиняемый отказались от права на обжалование, что делает приговор окончательным.













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