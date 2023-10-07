Мигрант. Дегуманизирующее слово, которое унижает беженцев, но больше всего нас самих

Полиция Либерецкого края в выходные сообщила о задержании 41 нелегального мигранта из Сирии. Моравско-Силезская полиция рапортовала в конце недели: «На пограничном переходе Шанце мы перехватили группу из 19 мигрантов в фургоне. Это были 16 мужчин и трое детей. Мы разыскиваем водителя, который остановил машину перед полицейской проверкой и скрылся».

К поискам подключилась полиция Южной Моравии: «Около 6 часов утра группа из 13 мигрантов появилась в районном отделе Хустопече. С задержанными мигрантами будут проведены необходимые мероприятия».

Как и в Либерецком крае, это беженцы из Сирии.

Отчет об успехах полиции, направляемый в СМИ, должен быть наполнен фактами и не окрашен эмоциями. Если представители полиции пытаются шутить, то это почти всегда заканчивается конфузом.

Приведенные выше абзацы — противоположная крайность. Возможно, я слишком чувствителен, но они вызывают у меня тревогу.

Сообщения из Северной Моравии заставляют меня подумать: «Браво, несчастные пойманы, контрабандист, наживающийся на них, в беде».

О сообщении из Южной Моравии я думаю, не звучит ли оно слишком угрожающе. «С задержанными мигрантами будут проведены необходимые мероприятия». Что вы имеете в виду?

Чтобы было понятно. Я абсолютно не подозреваю полицию или таможню в каком-либо предвзятом поведении. Я думаю о лингвистике. Я думаю о языковой чувствительности, о звучании слов, предложений.

Если термин «миграция» во всей его богатой многогранности не вызывает у меня отрицательных эмоций, то на существительное «мигрант» у меня аллергия.

Мне кажется, что оно низводит человека до набора более или менее твердых согласных. Оно почти дегуманизирует. И сбивает с толку. Быть мигрантом — в отличие от иммигранта — значит быть в движении. Проехать через определенную территорию, в данном случае Чехию, в другую, более отдаленную.

Прежде чем обратиться к экспертным источникам, я позволю себе предложить, как мне кажется, подходящие и не слишком резкие синонимы: беженец, беженка, или, на более продвинутом этапе, проситель убежища.

А теперь позвольте UNHCR, агентству ООН по делам беженцев, дать экспертное определение. «На международном уровне не существует общеприменимого юридического определения термина „мигрант“. Некоторые политики, международные организации и средства массовой информации понимают и используют термин „мигрант“ как собирательный термин для обозначения и мигрантов, и беженцев. (...) Однако в публичных дискуссиях такая практика может легко привести к путанице и иметь серьезные последствия для жизни и безопасности беженцев».

По мнению ООН, миграция часто понимается как добровольный процесс. Так называемые мигранты обычно рассматриваются как люди, которые незаконно пересекают границы в поисках лучших экономических возможностей, благополучия.

«Однако это не относится к беженцам, которые не могут безопасно вернуться домой и поэтому имеют право на особую защиту в соответствии с международным правом». Смешение терминов «беженцы» и «мигранты» отвлекает внимание от особых правовых гарантий, в которых нуждаются беженцы, таких как защита от принудительного возвращения и от наказания за незаконное пересечение границы в поисках безопасности. В стремлении получить убежище нет ничего противозаконного — напротив, это универсальное право человека. Смешение понятий „беженцы“ и „мигранты“ может подорвать общественную поддержку беженцев и института убежища в то время, когда беженцы как никогда нуждаются в этой защите. (...) Ко всем людям следует относиться с уважением и достоинством», — призывают в ООН.

Поэтому давайте следить за своим языком. Одно слово может стать как спасением, так и гибелью.











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