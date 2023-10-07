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Сезон дачников заканчивается, сезон воров начинается. Полиция призывает быть бдительными

Новости 420on
9 октября 2023
13:30
172
Люди в Чехии покидают свои дачи и коттеджи и готовятся к зимнему сезону. Есть высокая вероятность того, что дачные домики будут ограблены. Ежегодно криминалисты расследуют сотни краж.
Как правило, грабители проникают в дома через небрежно закрытые окна и плохо закрепленные двери. Не являются исключением и мансардные окна. Эксперты утверждают, что предотвратить кражу помогают специальные приспособления.

 Например, в Южной Чехии в весенне-летний период полицейские столкнулись с большим количеством краж из загородных домов и дач. Поэтому патрули обходят зоны отдыха и проверяют, как люди обезопасили свое имущество на зиму.
 
«Всего в нашем регионе с января зарегистрировано 80 случаев взломов в зонах отдыха. Это на восемь случаев больше, чем в прошлом году», — говорит Ленка Краусова, пресс-секретарь полиции Южночешского края.
 
Владельцы недвижимости часто помогают ворам, например, оставляя на улице перед домом рабочие инструменты.
 


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кражи Чехия ограбление

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