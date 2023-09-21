В Чехии на этой неделе снова потеплеет, в среду будет 25 градусов

После прохладных выходных на этой неделе в Чехии потеплеет. В среду, 11 октября, дневные температуры могут достигнуть «летних» 25 градусов Цельсия, а в последующие дни снова наступит небольшое похолодание. Большую часть недели будет преобладать облачная или пасмурная погода, временами пройдут дожди.



На сегодня метеорологи прогнозируют облачное или пасмурное небо, в течение дня на большей части территории страны временами дождь или морось. Максимальная температура воздуха в северо-восточной половине Чехии составит от 9 до 14 градусов, в юго-западной — от 14 до 19 градусов.

Во вторник, 10 октября, температура воздуха после полудня может достичь 20 градусов, а самым жарким днем недели станет среда с температурой около 25 градусов Цельсия. Во второй половине недели снова немного похолодает, но дневные максимумы останутся в районе 20 градусов.

Небо на этой неделе будет преимущественно облачным или пасмурным, местами пройдут дожди и ливни. Самым солнечным днем рабочей недели, скорее всего, станет среда с частично облачным небом.













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