Около 40 процентов девятиклассников в Чехии имеют признаки умеренной или тяжелой депрессии

Эксперты собирали данные в мае и июне у более чем 6 000 школьников из всех регионов. По сравнению с мальчиками девочки более чем в два раза чаще страдают от симптомов депрессии и тревоги.

По мнению экспертов, большинство психических заболеваний возникает в детском и подростковом возрасте, который является периодом повышенного риска и важным временем для систематического и целенаправленного раннего вмешательства. «В условиях хронической нехватки детских психологов и психиатров, которую невозможно решить даже при самом большом желании и высоких инвестициях в горизонте нескольких лет, мы должны сосредоточиться на профилактической составляющей системы охраны психического здоровья», — сказал Петр Винклер, директор NUDZ.

Результаты исследования теперь будут известны не только заинтересованным сторонам, но и Платформе мониторинга психического здоровья. Она объединит представителей проектов, собирающих и анализирующих данные о психическом здоровье. Команда NUDZ также готовит научные публикации для широкого круга ученых в Чехии и за рубежом.

Совместно с теми, кто занимается вопросами психического здоровья детей, институт также намерен провести ряд встреч, на которых будут представлены возможные варианты реагирования на сложившуюся ситуацию. «Среди них — дальнейший мониторинг ситуации или поддержка профилактики психических заболеваний у школьников. NUDZ уже реализовал несколько проектов в этой области: например, создал программу, направленную на повышение психической грамотности школьников, разрабатывает программу для родителей детей, испытывающих тревогу, сотрудничает по другим проектам с ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», — сказал Матей Кучера, координатор мониторинга и аналитик NUDZ.

По его словам, данные, полученные за рубежом, свидетельствуют, что в долгосрочной перспективе эти меры оказываются полезными и экономически эффективными. Это объясняется, в частности, тем, что 50% психических заболеваний проявляются уже к 14 годам.

Более подробную информацию об исследовании психического здоровья детей и подростков и приглашение на итоговую конференцию можно найти на сайте www.dzda.cz. Важность укрепления психического здоровья детей и подростков признает и Министерство образования. «Уже в Стратегии 2030+ и других стратегических документах министерства мы заложили основы для интенсивного укрепления психического здоровья с помощью различных мероприятий и вмешательств, таких как развитие школьных консультационных центров, акцент на профилактическую деятельность в школах и поддержку неспецифической первичной профилактики или общий целостный подход к созданию безопасной, здоровой и благоприятной среды в школах и учебных заведениях», — добавил Ондржей Андрыс, пресс-секретарь Министерства образования.











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