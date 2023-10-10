Длительный конфликт ослабит Израиль. А в Чехии это приведет к удорожанию энергии

Конфликт между ХАМАС и Израилем пока носит локальный характер и не влияет на рынки и экспорт. Но если он затянется или перекинется на Сирию, Ливан или даже Иран, Израиль будет экономически ослаблен. И Чехия тоже.



«Конечно, мы, экспортеры в эту страну, тоже почувствуем это. Пока мы не видим угрозы, но военные, политические и другие вопросы стоят очень остро», — говорит Павел Кисилка из Чешско-израильской торговой палаты в интервью SZ Byznys.



«Цена на энергоносители вырастет, потому что это энергетический регион. Будем готовиться к тому, что нефть и газ подорожают. Это будет еще один инфляционный импульс для нас», — предупреждает Кисилка о возможных последствиях кризиса, если конфликт не удастся заглушить.

– Как, по вашему мнению, нынешние теракты в Израиле повлияют на чешско-израильские торговые или экономические отношения?

– Все развитие событий будет зависеть от возможной эскалации, а также от долгосрочного характера конфликта. Пока он носит локальный характер, хотя, конечно, очень болезненный в человеческом плане. Мы не видим какого-либо серьезного негативного влияния на финансовые рынки или на наши торговые отношения.

– Чешскую Республику называют большим другом Израиля. Так ли это в торговле?

– В этом плане мы сильно отстаем. Отношения израильтян с нами и наши отношения с ними действительно были очень хорошими в долгосрочной перспективе, но торговые отношения и инвестиции отстают. Это, надо признать, огромная недоработка и ошибка с нашей стороны. Израильтяне заинтересованы, они откровенные бизнесмены. Делегации чешских политиков любят туда ездить, но из этого ничего не выходит.

– А как вы объясните это, ведь интерес с израильской стороны есть?

– Израильтяне привыкли к интенсивным и очень простым отношениям, поэтому они преуспевают на больших рынках, как азиатских, так и североамериканских. Мы же не готовы делать то, что необходимо, как в области инвестиций, так и в области торговли. Это объясняется нашей нерешительностью и неопытностью или тем, что мы потеряли за 40 лет социализма. Но есть, конечно, и исключения. Škoda Auto ведет успешный бизнес в Израиле. Но наш потенциал еще далеко не исчерпан.



– Škoda — флагман Чешской Республики в Израиле. Если конфликт обострится, ожидаете ли вы осложнений для экспорта автомобилей?



– Все зависит от продолжительности столкновений. Конфликт истощает Израиль в финансовом плане. Они могут сделать многое, они могут сделать во много раз больше того, что они делают сейчас в военном отношении, но затраты для страны, для государственного бюджета и для всей экономики огромны. Как прямые, так и психологические. А психологические иногда даже хуже.





Так что если конфликт затянется и перекинется на Сирию, Ливан и косвенно на Иран, то Израиль будет гораздо слабее экономически, чем сейчас, несмотря на всю американскую помощь. Конечно, мы почувствуем это даже как экспортеры. Пока мы не видим, что это неизбежно, но вопросы в военном, политическом и других отношениях стоят огромные.

– Чешский экспорт в Израиль значительно превышает наш экспорт в Польшу, Австрию или Словакию. Что мы экспортируем туда, кроме автомобилей?

– В основном промышленность. Там успешно работают многие машиностроительные компании. Мы также хотели бы видеть интенсивное сотрудничество в области исследований и разработок. А в области торговли, возможно, даже сотрудничество на третьих рынках. У нас есть открытые двери там, где нет у израильтян. И мы, с другой стороны, можем пригласить израильских бизнесменов в страны, где мы не умеем вести бизнес и не имеем традиций. Потенциал пока не использован, особенно с нашей стороны.

– Есть ли у вас конкретный пример такого совместного подхода в третьих странах?

– Мы часто говорим с израильтянами о том, что они хотели бы проникнуть на некоторые арабские или африканские рынки, где двери для них закрыты по политическим или идеологическим причинам, но открыты для нас. С другой стороны, израильтяне успешно осваивают Латинскую Америку, Северную Америку и Азию.

– Особенно в области инвестиций в израильские технологические стартапы мы являемся одними из самых активных в регионе. Знаете ли вы какие-нибудь конкретные проекты, которые чехи в Израиле могли бы поддержать прямо сейчас?

– Есть несколько небольших проектов. В последние несколько лет это растущая тенденция, и, конечно, мы видим частных финансовых инвесторов в интересных израильских стартапах. Обратное происходит нечасто, хотя мы несколько раз привозили сюда не только интересные израильские стартапы, но и инвесторов.

– А как конфликт влияет на цены на нефть?

– В таких конфликтах все бегут в так называемые тихие гавани — швейцарский франк, доллар США и, конечно, американские государственные облигации. Именно это и происходит сейчас. Если ситуация перекинется на соседние страны, где пока все относительно спокойно, последствия для нас будут очень заметны. Поднимется цена на энергоносители, потому что это просто энергетический регион.

Будем считать, что нефть и газ, поскольку это сырьевые товары, которые связаны по цене, просто подорожают. Это будет еще один инфляционный толчок для нас. Мы открытая экспортная экономика, нам нужны стабильные и приемлемые по цене исходные ресурсы, как энергетические, так и сырьевые, нам нужны открытые рынки для нашего промышленного экспорта. Так что эскалация и затягивание процесса довольно ощутимо отразится, в частности, на Чехии.

– Не опасаетесь ли вы, что сейчас, перед зимой, эта война может снова ввергнуть нас в неприятную энергетическую ситуацию, которую мы пережили в прошлом году?

– Мы не знаем, как будет развиваться конфликт и будет ли он долгосрочным. Может быть, сейчас Израиль воспользуется ситуацией и наверстает то, что не мог себе позволить раньше. После войны Судного дня и премьер-министр Голда Меир, и глава армии Моше Даян были вынуждены уйти.

Возможно, нынешний премьер-министр Нетаньяху будет бороться за свое политическое будущее. Тогда он может предпринять какие-то чуть более драматические шаги. Не будем забывать, что есть сильные державы, такие как Иран и Россия, на заднем плане.



