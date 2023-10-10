Самолет с эвакуированными из Израиля чехами прибыл в Прагу ночью

Самолет с министром иностранных дел Яном Липавским и 34 эвакуированными из Израиля гражданами Чехии приземлился сегодня в 01:30 на военном аэродроме в Прага-Кбелы после почти четырехчасового полета.





Один из пассажиров, Адам Дернер, рассказал журналистам, что он довольно долго ждал своего рейса из Израиля в Прагу. В течение четырех дней три его рейса были отменены, и, по его словам, на репатриационный рейс он попал совершенно случайно.





Он хотел вернуться из Израиля сразу после теракта и пробовал лететь не в Чехию, а другими рейсами, например в Афины, Париж или Вену.





«Конечно, было страшно... Вдруг раздаются сирены, когда сирены прекращаются, начинают падать бомбы, слышны взрывы, и остается надеяться, что в тебя ничего не попадет. „Железный купол“ работает хорошо, есть относительное доверие к нему, но несколько ракет попали в Тель-Авив, центр Израиля. Чувство беспомощности малоприятное», — добавил он.





Ян Штерн, директор Чешского центра в Тель-Авиве, также вернулся в Чехию на правительственном спецрейсе.





«Очень скоро (после субботнего теракта) стало ясно, что в течение некоторого периода времени не будет возможности для работы центра, проведения культурных мероприятий и выполнения той программы, которую мы там реализуем, поэтому мы решили, что будет лучше, если я вернусь», — отметил он.





Посольство в Тель-Авиве поддерживает контакт и с другими чешскими гражданами, находящимися в Израиле, и изучает возможность дальнейшей репатриации. Представительство также находится в контакте с государствами — членами ЕС на предмет возможной эвакуации граждан других стран.













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