Запись на репатриацию из Израиля в Чехию закрыта. Остальным придется действовать самим

«В течение дня в четверг десять человек в последний момент зарегистрировали свою заинтересованность в репатриации правительственным спецрейсом. Они все равно были внесены в список на репатриацию», — сообщил Дрейк.





«Посольство неоднократно сообщало заинтересованным лицам, что они либо уедут сегодня (в четверг), либо за свой счет. Так что на данный момент список на репатриацию закрыт», — подчеркнул он.