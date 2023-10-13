Запись на репатриацию из Израиля в Чехию закрыта. Остальным придется действовать самим
13 октября 2023
18:30
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Список на репатриацию чехов из Израиля закрыт, сообщил в четверг днем официальный представитель Государственного департамента Дэниел Дрейк. В четверг 10 человек все еще записались в последний момент, чтобы вылететь на правительственных самолетах. Последний специальный рейс из Израиля вылетел ночью. Если кто-то еще желает вернуться в Чехию, ему придется делать это за свой счет.
«В течение дня в четверг десять человек в последний момент зарегистрировали свою заинтересованность в репатриации правительственным спецрейсом. Они все равно были внесены в список на репатриацию», — сообщил Дрейк.
«Посольство неоднократно сообщало заинтересованным лицам, что они либо уедут сегодня (в четверг), либо за свой счет. Так что на данный момент список на репатриацию закрыт», — подчеркнул он.
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