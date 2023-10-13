Словакия столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов. В некоторых городах объявлено чрезвычайное положение

Банска Быстрица — один из городов, где власти не знают, что делать с десятками мигрантов с Ближнего Востока. В городе установлены две отапливаемые палатки на 30 человек, еще 25 мест подготовлены в жилом комплексе Fončorda. По данным ежедневной газеты Nový čas, в пятницу туда прибыли 58 мужчин, четыре женщины и десять детей. Газета сообщила, что в городе введено чрезвычайное положение.





«Они обеспечены питьевой водой, санузлами и теплом. Спонсоры должны обеспечить одно горячее питание в день», — пишет газета. «Круглосуточно работает служба, которая дает им инструкции по размещению», — сказал Фридрих Мокари, руководитель социальных центров Словацкого Красного Креста.





Кроме того, на территории работает отдел иностранной полиции и мобильная группа, которая в среднем рассматривает 180 случаев в неделю. Как пишет Nový čas, муниципалитет больше не хочет, чтобы с наступлением холодных ночей мигранты перемещались по городу и ночевали где попало.





«Прошедшие дни показали, что даже когда иностранцам готовят помещение, они часто отказываются, потому что хотят быть вместе и не хотят быть разделенными. Поэтому мы пришли к такому логистическому решению и договорились с полицией, что это будет согласованный подход», — сказал мэр Банской Быстрицы, добавив, что таким образом они будут получать своевременную информацию о прибытии мигрантов и смогут лучше подготовиться к этому.





Чрезвычайное положение действует и в столице





В связи с увеличением числа нелегальных мигрантов в минувшие выходные в Братиславе также было введено чрезвычайное положение.





«Хотя решение этой проблемы является в первую очередь задачей государства, столица не может оставаться пассивным наблюдателем в этом вопросе. Мы помогаем, прежде всего, размещением матерей с детьми, обеспечением их продуктами питания и необходимыми медикаментами», — заявил словацким СМИ пресс-секретарь Братиславы Петер Бубла.



Мигранты в Братиславе группируются в основном на главном железнодорожном вокзале и в штаб-квартире иностранной полиции в Вайноре (часть Братиславы). Городские власти организовали для них размещение в торговом центре «Фортуна» в Дубравке и в школе Святой Елизаветы.





«Все, кто следил за тем, что мы делали в Вайноре в течение последних месяцев, должны знать, что мы стараемся помочь, но, с другой стороны, мы также успокаиваем наших жителей, чтобы у них не возникало ненужного чувства страха», — сказал мэр Вайноре Михал Влчек.





Министерство внутренних дел объявило, что в Вайноре будет создано временное убежище на случай чрезвычайных ситуаций, особенно для уязвимых групп населения, т.е. матерей и детей.