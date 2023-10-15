Аэропорт Праги временно переведет самолеты на запасную взлетно-посадочную полосу

С 8:00 до 16:00 самолеты будут взлетать со вспомогательной ВПП, в остальное время — с основной ВПП.

Необходимые работы на взлетно-посадочной полосе включают, по сообщению аэропорта Праги, снятие резины, обновление разметки, проверку инспекционных шахт, регулярные геодезические измерения или обслуживание подземных сооружений и люков.

Точные дни, когда движение будет переведено на второстепенную полосу, аэропорт определит исходя из метеорологических условий, которые позволят эффективно использовать период закрытия. «Мы не будем проводить ремонтные работы в дни тумана, низких температур или сильного ветра. Это обычное техническое обслуживание после летнего сезона, когда на главной взлетно-посадочной полосе было непрерывное движение. Цель — привести поверхность и разметку в наилучшее состояние перед зимним сезоном», — сказал Мирослав Чарват, представитель аэропорта.

На время работ движение будет переведено на ВПП 12/30, которая расположена почти перпендикулярно основной ВПП. В долгосрочной перспективе планируется расширение аэропорта за счет параллельной ВПП.

Направление временного движения по вспомогательной ВПП зависит от метеорологических условий, особенно от ветра. Однако предпочтительным направлением является посадка из Праги и взлет в сторону Кладно.

По мнению руководства аэропорта, регулярное техническое обслуживание взлетно-посадочной системы, особенно с точки зрения безопасности эксплуатации, должно проводиться два раза в год — весной и осенью. Техническое обслуживание взлетно-посадочных полос проводится при полной эксплуатации аэропорта.