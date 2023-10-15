Аэропорт Праги временно переведет самолеты на запасную взлетно-посадочную полосу
16 октября 2023
12:00
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С 16 по 27 октября аэропорт Праги в отдельные дни переводит ежедневные операции на запасную взлетно-посадочную полосу (ВПП), так как на основной полосе будет проводиться регулярное техническое обслуживание. Конкретные дни проведения техобслуживания будут определяться погодой. Работа на вспомогательной полосе окажет негативное влияние на густонаселенные районы Праги и Кладно из-за шума.
С 8:00 до 16:00 самолеты будут взлетать со вспомогательной ВПП, в остальное время — с основной ВПП.
Необходимые работы на взлетно-посадочной полосе включают, по сообщению аэропорта Праги, снятие резины, обновление разметки, проверку инспекционных шахт, регулярные геодезические измерения или обслуживание подземных сооружений и люков.
Точные дни, когда движение будет переведено на второстепенную полосу, аэропорт определит исходя из метеорологических условий, которые позволят эффективно использовать период закрытия. «Мы не будем проводить ремонтные работы в дни тумана, низких температур или сильного ветра. Это обычное техническое обслуживание после летнего сезона, когда на главной взлетно-посадочной полосе было непрерывное движение. Цель — привести поверхность и разметку в наилучшее состояние перед зимним сезоном», — сказал Мирослав Чарват, представитель аэропорта.
На время работ движение будет переведено на ВПП 12/30, которая расположена почти перпендикулярно основной ВПП. В долгосрочной перспективе планируется расширение аэропорта за счет параллельной ВПП.
Направление временного движения по вспомогательной ВПП зависит от метеорологических условий, особенно от ветра. Однако предпочтительным направлением является посадка из Праги и взлет в сторону Кладно.
По мнению руководства аэропорта, регулярное техническое обслуживание взлетно-посадочной системы, особенно с точки зрения безопасности эксплуатации, должно проводиться два раза в год — весной и осенью. Техническое обслуживание взлетно-посадочных полос проводится при полной эксплуатации аэропорта.
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