В течение недели в Чехии будет постепенно теплеть, в пятницу температура порадует

Сегодня, 16 октября, будет частично облачно или почти ясно, но в горах на севере и северо-востоке возможны осадки в виде снега. Снег уже выпал в некоторых местах в воскресенье. «Конечно, снег растает, но после очень теплой погоды последних недель это довольно существенное изменение», — говорят метеорологи.

Утром в понедельник местами наблюдались заморозки, а во второй половине дня ожидается, что температура воздуха достигнет 11 градусов Цельсия. Во вторник, 17 октября, максимальная температура составит 12 градусов, в среду она будет на градус выше. Однако ближе к вечеру среды местами возможен дождь. До конца рабочей недели сохранится облачная или пасмурная погода с дождями. В четверг максимальная температура составит 14 градусов, в пятницу, 20 октября, она поднимется до 19 градусов, а на севере будет лишь около 13 градусов.

В выходные дни будет облачно, местами ожидаются дожди и ливни. Ночные минимумы останутся выше нуля, дневные максимумы составят до 13 градусов Цельсия, на юге в начале недели возможно потепление до 15 градусов.