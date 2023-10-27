Последний сахар и рис. В чешских продовольственных банках заканчиваются запасы
27 октября 2023
20:00
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В продовольственных банках по всей Чехии заканчиваются запасы продуктов для нуждающихся. Многим из них уже нечего предложить своим клиентам.
Общенациональная акция по сбору продовольствия пройдет чуть более чем через две недели. Тем временем число семей, которые не могут свести концы с концами из-за высокой инфляции и цен на продукты питания, растет.
В последнее время Йозеф Грнчирж регулярно приходит за продуктами в мобильный банк питания в Жлутице. Он живет один, и без этой помощи ему часто было бы нечего есть. «Здесь есть макароны, консервы, иногда хлеб», — показывает он свою сумку.
В районе Пльзеня также работают мобильные пункты выдачи еды. По словам руководства банка продовольствия в Пльзене, количество клиентов в последние месяцы увеличивается. Например, в Таховском округе, куда его работники выезжают раз в 14 дней.
Если в пльзеньском продовольственном банке еще есть запасы, то в соколовском они на исходе. «К сожалению, наш склад сейчас почти пуст, у меня последний сахар и последний рис», — пожаловался представитель банка. На складе не хватает молока, консервов, муки и детского питания. Подобная ситуация сейчас наблюдается в большинстве продовольственных банков.
Меньше товаров от торговых сетей
«К сожалению, склады продовольственных банков в эти дни пусты. Спрос на продовольственную помощь очень велик, в некоторых регионах он вырос на 20–30%», — говорит Алеш Славичек, исполнительный председатель Чешской федерации продовольственных банков.
Продовольственные банки привозят из сетей супермаркетов выброшенные хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Но даже этого недостаточно. Наметилась новая тенденция. «Сейчас из сетей супермаркетов поступает меньше товаров, потому что все научились экономить», — пояснил Славичек.
Продовольственные банки надеются пополнить свои склады 11 ноября, когда будет проводиться Национальный сбор продуктов питания.
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