Общенациональная акция по сбору продовольствия пройдет чуть более чем через две недели. Тем временем число семей, которые не могут свести концы с концами из-за высокой инфляции и цен на продукты питания, растет.

В последнее время Йозеф Грнчирж регулярно приходит за продуктами в мобильный банк питания в Жлутице. Он живет один, и без этой помощи ему часто было бы нечего есть. «Здесь есть макароны, консервы, иногда хлеб», — показывает он свою сумку.

В районе Пльзеня также работают мобильные пункты выдачи еды. По словам руководства банка продовольствия в Пльзене, количество клиентов в последние месяцы увеличивается. Например, в Таховском округе, куда его работники выезжают раз в 14 дней.

Если в пльзеньском продовольственном банке еще есть запасы, то в соколовском они на исходе. «К сожалению, наш склад сейчас почти пуст, у меня последний сахар и последний рис», — пожаловался представитель банка. На складе не хватает молока, консервов, муки и детского питания. Подобная ситуация сейчас наблюдается в большинстве продовольственных банков.

Меньше товаров от торговых сетей

«К сожалению, склады продовольственных банков в эти дни пусты. Спрос на продовольственную помощь очень велик, в некоторых регионах он вырос на 20–30%», — говорит Алеш Славичек, исполнительный председатель Чешской федерации продовольственных банков.

Продовольственные банки привозят из сетей супермаркетов выброшенные хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Но даже этого недостаточно. Наметилась новая тенденция. «Сейчас из сетей супермаркетов поступает меньше товаров, потому что все научились экономить», — пояснил Славичек.

Продовольственные банки надеются пополнить свои склады 11 ноября, когда будет проводиться Национальный сбор продуктов питания.