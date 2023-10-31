Как жители Чехии распорядятся имуществом в случае смерти — результаты опроса

30% респондентов знают, что необходимо сделать с банковским счетом в случае смерти члена семьи, чтобы оставшиеся в живых могли получить к нему доступ. 65% чехов имеют личный опыт наследования. Треть из них положительно относятся к наследованию. Чаще всего они наследовали имущество — в 67% случаев, а также долги, о чем упомянули 6% респондентов.



Наследство как тему для семейного обсуждения признали 35% респондентов. В то же время 54% еще не обсуждали тему наследства в семье и не хотят этого делать. Десятая часть хотела бы проконсультироваться со специалистом по вопросам, связанным с наследованием.



«Из наших подробных бесед с клиентами мы знаем, что после смерти члена семьи самый большой стресс — это неожиданно оказаться без средств и доступа к совместному счету. Все, что вам нужно сделать, — это правильно оформить права распоряжения счетом у консультанта вашего банка», — говорит Моника Хруба, менеджер по финансовому здоровью и клиентскому опыту компании Česká spořitelna.



Чехи предпочитают обсуждать вопросы наследства с родственниками или друзьями семьи. Так поступает 61% респондентов. 48% обращаются к адвокату или нотариусу. Шесть из десяти респондентов заявили, что они либо знают, либо думают, что знают, как им следует поступать в случае наследования.



«Только 13% респондентов не знают, как изменится порядок оформления банковских продуктов в случае смерти владельца или совладельца банковского продукта. В то время как чуть менее половины имеют некоторое представление о том, что произойдет с банковскими продуктами в случае смерти, 39% либо не знают, либо вообще не имеют представления», — добавила Груба.



16% чехов беспокоит вопрос доступа к счету в случае смерти его владельца. При этом почти половина опрошенных хотели бы получить более подробную информацию о том, что именно нужно сделать, чтобы оставшиеся в живых люди могли без проблем получить доступ к счету умершего владельца. «Мы рекомендуем клиентам установить на счете распорядителя. Это позволит близким родственникам не оказаться внезапно без денег», — добавила Груба.



Треть чехов признаются, что не следят за деньгами в семье, а также за обязательствами, такими как займы, кредиты или страховые полисы. В общей сложности 60% людей либо не знают, либо знают лишь частично, где у их родственников находятся договоры или документы на банковские и страховые продукты.



В ходе исследования также изучался вопрос о приближающемся дне поминовения усопших, который отмечают 79% чехов. Чаще всего в этот период люди навещают своих близких или родственников на кладбище. Так поступают 74% респондентов. Свечу зажигает 71%, а венок или цветок на могилу кладут 53% респондентов.



Большинство чехов, 57%, тратят на свечи, венки или цветы в День всех душ менее 500 крон, а 36% чехов — от 501 до 1 000 крон. Для 7% расходы не превышают 2 000 крон.