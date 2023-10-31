ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Как жители Чехии распорядятся имуществом в случае смерти — результаты опроса

Анастасия Князева
31 октября 2023
22:00
337
Более 80% чехов не определились, что будет с их имуществом или имуществом их близких в случае смерти. Однако почти половина людей хотят изменить эту ситуацию в ближайшем будущем. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Česká spořitelna в начале октября среди 500 респондентов.
30% респондентов знают, что необходимо сделать с банковским счетом в случае смерти члена семьи, чтобы оставшиеся в живых могли получить к нему доступ. 65% чехов имеют личный опыт наследования. Треть из них положительно относятся к наследованию. Чаще всего они наследовали имущество — в 67% случаев, а также долги, о чем упомянули 6% респондентов.
 
Наследство как тему для семейного обсуждения признали 35% респондентов. В то же время 54% еще не обсуждали тему наследства в семье и не хотят этого делать. Десятая часть хотела бы проконсультироваться со специалистом по вопросам, связанным с наследованием.
 
«Из наших подробных бесед с клиентами мы знаем, что после смерти члена семьи самый большой стресс — это неожиданно оказаться без средств и доступа к совместному счету. Все, что вам нужно сделать, — это правильно оформить права распоряжения счетом у консультанта вашего банка», — говорит Моника Хруба, менеджер по финансовому здоровью и клиентскому опыту компании Česká spořitelna.
 
Чехи предпочитают обсуждать вопросы наследства с родственниками или друзьями семьи. Так поступает 61% респондентов. 48% обращаются к адвокату или нотариусу. Шесть из десяти респондентов заявили, что они либо знают, либо думают, что знают, как им следует поступать в случае наследования.
 
«Только 13% респондентов не знают, как изменится порядок оформления банковских продуктов в случае смерти владельца или совладельца банковского продукта. В то время как чуть менее половины имеют некоторое представление о том, что произойдет с банковскими продуктами в случае смерти, 39% либо не знают, либо вообще не имеют представления», — добавила Груба.
 
16% чехов беспокоит вопрос доступа к счету в случае смерти его владельца. При этом почти половина опрошенных хотели бы получить более подробную информацию о том, что именно нужно сделать, чтобы оставшиеся в живых люди могли без проблем получить доступ к счету умершего владельца. «Мы рекомендуем клиентам установить на счете распорядителя. Это позволит близким родственникам не оказаться внезапно без денег», — добавила Груба.
 
Треть чехов признаются, что не следят за деньгами в семье, а также за обязательствами, такими как займы, кредиты или страховые полисы. В общей сложности 60% людей либо не знают, либо знают лишь частично, где у их родственников находятся договоры или документы на банковские и страховые продукты.
 
В ходе исследования также изучался вопрос о приближающемся дне поминовения усопших, который отмечают 79% чехов. Чаще всего в этот период люди навещают своих близких или родственников на кладбище. Так поступают 74% респондентов. Свечу зажигает 71%, а венок или цветок на могилу кладут 53% респондентов.
 
Большинство чехов, 57%, тратят на свечи, венки или цветы в День всех душ менее 500 крон, а 36% чехов — от 501 до 1 000 крон. Для 7% расходы не превышают 2 000 крон. 
наследство
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ОКТЯБРЯ 2023
23:00
134
ЭКОНОМИКА
ЧНБ: НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СЕМЕЙ ПЕРЕД БАНКАМИ
31 ОКТЯБРЯ 2023
13:00
1008
ПОЛИТИКА
ВИТ РАКУШАН: СОВЕТУЮ ГЛАВЕ МИНОБОРОНЫ ДОСЧИТАТЬ ДО ТРИДЦАТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНА ЧТО-ТО СКАЖЕТ
31 ОКТЯБРЯ 2023
11:30
1658
ОБЩЕСТВО
МИЛЛИАРДЫ КРОН С ВОСТОКА ПОСТУПАЮТ В ЧЕХИЮ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
31 ОКТЯБРЯ 2023
08:43
1192
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОПАСНОСТИ ТЕРРОРИЗМА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
ЧНБ: Насколько выросла задолженность семей перед банками
21:00
Тем, кто планирует зимний отдых: Цены на ски-пассы в Чехии в этом году
20:00
Нас обманули? Электроэнергия в Чехии не подешевеет, а подорожает на тысячи крон
18:30
В Европе появятся Facebook и Instagram без рекламы, но платно. Сколько это будет стоить?
17:30
Знакомства в Чехии и денежные переводы в Украину в 2023 году: как стать «своим» в чужой стране и помогать близким дома
16:00
Самые страшные легенды Праги, от которых становится не по себе
14:30
Мистические пражские кладбища. Где похоронены известные чешские деятели?
13:00
Вит Ракушан: советую главе Минобороны досчитать до тридцати, прежде чем она что-то скажет
11:30
Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
10:00
Чешские банки рассказали, как будут работать переводы денег по мобильному телефону