Искаженная статистика: инфляция в октябре вновь выросла до 8%

ЧСУ опубликует официальные данные по инфляции за октябрь в пятницу, 10 ноября.

«Начиная с октября более низкая сравнительная база прошлого года будет отражаться на годовой инфляции, что связано с введением энергосберегающего тарифа, который привел к снижению цен на электроэнергию для конечных потребителей в четвертом квартале 2022 года. В результате мы ожидаем, что годовая инфляция ускорится до 8–9% в октябре и не опустится ниже 7% к концу года», — говорит Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka. По его словам, без влияния тарифа инфляция была бы на 2–3% ниже.

Аналитики Райффайзенбанка также указывают на статистический эффект от прошлогоднего тарифа. «Мы ожидаем, что в октябре годовая инфляция остановится на уровне 8,2%», — говорят они. В сторону снижения инфляции, по их мнению, действовали цены на топливо. По сравнению с сентябрем уровень цен снизился на 0,2%.

«В течение октября снижение цен на продукты питания, похоже, не продолжилось, а застопорилось. Наблюдалось снижение цен на бензин, а вот дизельное топливо двигалось в обратном направлении. Таким образом, в совокупности топливо примерно сохранило сентябрьский уровень цен. Незначительный рост цен, вероятно, продолжился в категории одежды и обуви, а также в сфере общественного питания и проживания, в то время как цены на отдых несколько снизились», — отметил Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus. Он также указал на статистическое влияние тарифа жесткой экономии, который усилит инфляцию в жилищном секторе. «Поэтому, хотя мы считаем, что уровень цен в Чехии в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменится, годовая инфляция подскочит до 8,4%», — добавил Градил.

В целом за этот год, по мнению аналитиков, средняя инфляция будет близка к 11% по сравнению с 15,1% в прошлом году. Согласно опубликованному в четверг прогнозу Чешского национального банка, инфляция за весь год составит 10,8%.