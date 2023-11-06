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Насколько увеличились зарплаты в Чехии в 2023 году?

Новости 420on
6 ноября 2023
23:00
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Средняя зарплата продавца или продавщицы в Чехии в этом году составляет 26 295 крон, что на 3 299 крон больше, чем в 2020 году. Кассиры получили прибавку в 3 490 крон и в настоящее время получают в среднем 28 113 крон. Это следует из анализа портала Platy.cz, в котором сравниваются зарплаты в торговле и логистике в этом году и три года назад.
По данным Чешского статистического управления, средняя брутто-зарплата в Чехии во втором квартале этого года выросла на 7,7% в годовом исчислении, или на 3 101 крону, и составила 43 193 кроны. 
 
В анализе Platy.cz особое внимание уделяется позициям курьера и кладовщика. В Праге курьер зарабатывает в среднем 37 708 крон, в Южноморавском крае — 35 808 крон, в Среднечешском крае — 31 225 крон, говорится в анализе. Заработная плата складских работников увеличилась на 4 649 крон и составила 31 366 крон, сообщает портал Platy.cz. Больше всего складские работники зарабатывают в Праге — 34 942 кроны. В Пльзеньском крае они зарабатывают 33 141 крону, а в Среднечешском крае, где расположена большая часть логистических парков, — 33 038 крон. 
 
Эти зарплаты указаны с учетом комиссионных и бонусов. Для должности продавца или продавщицы эта составляющая в текущем году равна 2 437 крон, то есть примерно 10% (в 2020 году — 7%). Кассиры получают дополнительно 3 042 кроны, складские работники — 6 327 крон, курьеры — 3 355 крон. Вознаграждение и комиссионные в случае складских работников составляют около 3 526 крон в месяц. «Хотя номинальная заработная плата в розничной торговле, логистике и других секторах растет, реальная заработная плата за последний отчетный период текущего года почти везде снизилась», — говорится в анализе. 
 
Во втором квартале средняя заработная плата вновь снизилась в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом инфляции, на этот раз на 3,1%. Таким образом, на среднюю зарплату работники смогли купить меньше товаров и услуг, чем год назад. В реальном выражении, по мнению аналитиков, заработная плата вернулась к уровню 2018 года. Согласно опросу Торговой палаты, 60% работодателей в Чехии будут повышать заработную плату в следующем году. Ожидается, что большинство из них повысят ее на 5–10%, что должно привести к ее росту и в реальном выражении. 
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