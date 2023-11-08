ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пенсионерка из Праги «подарила» 5,5 миллиона крон банкомату с биткоинами

Новости 420on
8 ноября 2023
21:00
63
78-летняя женщина из Праги в октябре потеряла 5,5 млн крон, поверив мошенникам, что кто-то берет кредиты на ее имя. Затем она положила свои деньги в биткоинмат и больше никогда их не видела.
 
Сначала с жертвой связалась фальшивая сотрудница банка, г-жа Ш. из Либерца, по поводу кредита в размере 4 млн крон. Пожилая женщина якобы лично посетила отделение банка. Затем она якобы хотела получить кредит и в Теплице. 
 
Затем Ш. сказала, что если эту женщину не найдут, то это, скорее всего, уголовное преступление. После этого мошенница положила трубку. Пенсионерка стала ждать, что будет дальше. 
 
«Через несколько минут с ней связался коллега г-жи Ш., представившийся Томашем, сотрудником отдела безопасности банка, и сказал потерпевшей, что это, конечно, преступление — злоупотребление данными безопасности, но он знает, как выйти из этой ситуации, и будет рад помочь ей не потерять деньги», — рассказал представитель полиции Ян Рыбанский. 
 
Томаш посоветовал женщине установить приложение Viber, через которое они общались. Впоследствии пенсионерке позвонил человек по имени Давид и сказал, что Томаш должен принять другого клиента с такой же проблемой. Давид прекрасно говорил по-чешски и предложил два варианта. 
 
«Либо она заблокирует счета, но на разблокировку может уйти от семи месяцев до семи лет, либо она снимет все деньги и отправит их через биткоинмат в головной офис, который для этого создаст ей новые счета», — заявил Рыбански. 
 
К сожалению, женщина выбрала второй вариант и пошла снимать деньги. Через несколько дней Давид проинструктировал ее, что делать, и прислал QR-коды для зачисления денег. Когда один биткоинмат превысил лимит внесения денег, женщина поехала в другую часть Праги и продолжила вносить деньги. В результате она потеряла почти 5,5 млн крон. 
 
Полиция расследует это дело как мошенничество, за которое предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. 
биткоин мошенничество Чехия полиция банки
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 НОЯБРЯ 2023
14:00
777
ОБЩЕСТВО
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ: ПОРНО И НАСИЛИЕ В WHATSAPP-ГРУППЕ, СОЗДАТЕЛЕЙ ВСЕ ЕЩЕ ИЩУТ
8 НОЯБРЯ 2023
13:00
455
ЭКОНОМИКА
СКОРО AIR BANK ПОЗВОЛИТ ОБЫЧНЫМ КЛИЕНТАМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В АКЦИИ И ETF
8 НОЯБРЯ 2023
11:30
1326
ОБЩЕСТВО
ХАКЕРЫ УЖЕ ВЫМАНИЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ ОКОЛО МИЛЛИАРДА КРОН, НО ГЛАВНАЯ АФЕРА ВПЕРЕДИ
8 НОЯБРЯ 2023
10:00
1424
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ ПОЩЕЧИНУ ОТ НИГЕРИИ. ПОРА ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ, СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
20:02
Уровень безработицы в Чехии в октябре удивил аналитиков
19:00
Борьба продолжается: компания Kiwi отстояла личные данные клиентов, не отдав их Ryanair
18:00
На шаг ближе к экологии и экономии: Когда заработают пункты приема ПЭТ-бутылок и железных банок
17:00
Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023: когда он приедет в ваш город
15:30
Умнее и еще дешевле. Что умеет новый GPT-4 Turbo
14:00
Берегите детей: Порно и насилие в WhatsApp-группе, создателей все еще ищут
13:00
Скоро Air Bank позволит обычным клиентам инвестировать в акции и ETF
11:30
Хакеры уже выманили у жителей Чехии около миллиарда крон, но главная афера впереди
10:00
Чехия получила дипломатическую пощечину от Нигерии. Пора пересмотреть свою внешнюю политику, советуют эксперты
08:30
Профсоюзы Чехии проведут однодневную забастовку в школах. К чему готовиться родителям?