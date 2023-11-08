Пенсионерка из Праги «подарила» 5,5 миллиона крон банкомату с биткоинами

Сначала с жертвой связалась фальшивая сотрудница банка, г-жа Ш. из Либерца, по поводу кредита в размере 4 млн крон. Пожилая женщина якобы лично посетила отделение банка. Затем она якобы хотела получить кредит и в Теплице.

Затем Ш. сказала, что если эту женщину не найдут, то это, скорее всего, уголовное преступление. После этого мошенница положила трубку. Пенсионерка стала ждать, что будет дальше.

«Через несколько минут с ней связался коллега г-жи Ш., представившийся Томашем, сотрудником отдела безопасности банка, и сказал потерпевшей, что это, конечно, преступление — злоупотребление данными безопасности, но он знает, как выйти из этой ситуации, и будет рад помочь ей не потерять деньги», — рассказал представитель полиции Ян Рыбанский.

Томаш посоветовал женщине установить приложение Viber, через которое они общались. Впоследствии пенсионерке позвонил человек по имени Давид и сказал, что Томаш должен принять другого клиента с такой же проблемой. Давид прекрасно говорил по-чешски и предложил два варианта.

«Либо она заблокирует счета, но на разблокировку может уйти от семи месяцев до семи лет, либо она снимет все деньги и отправит их через биткоинмат в головной офис, который для этого создаст ей новые счета», — заявил Рыбански.

К сожалению, женщина выбрала второй вариант и пошла снимать деньги. Через несколько дней Давид проинструктировал ее, что делать, и прислал QR-коды для зачисления денег. Когда один биткоинмат превысил лимит внесения денег, женщина поехала в другую часть Праги и продолжила вносить деньги. В результате она потеряла почти 5,5 млн крон.

Полиция расследует это дело как мошенничество, за которое предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.