Уровень жизни в Чехии после «бархатной революции» вырос вдвое

«Экономика быстро восстановилась после первоначального спада переходного периода. ВВП показал рост уже в 1993 году, и его прирост стал увеличиваться вплоть до валютного кризиса 1997 года», — говорится в сообщении палаты.





Ключевым изменением в чешской экономике, согласно анализу, стала либерализация цен. До 1989 года цены регулировались и искусственно поддерживались на низком уровне, что обусловливало дефицит некоторых товаров.





Если в 1989 году средняя заработная плата составляла 3 170 крон, то в 2023 году, по прогнозам, она будет близка к 43 600 кронам. Анализ показал, что средний заработок работников вырос за вычетом инфляции. «Заработная плата через 34 года стала в 14 раз выше, а цены — в семь раз выше, чем в 1989 году», — говорится в сообщении палаты.





Согласно проведенному анализу, стоимость одного кВт/ч электроэнергии в 1989 году была эквивалентна 0,48 крон. Человек, получающий среднюю зарплату в 3170 крон, гипотетически мог купить 6604 кВт-ч электроэнергии. Средняя цена электроэнергии в 2023 году составляет 4,61 крон за кВт-ч. Работник, получающий среднюю зарплату, сегодня может купить примерно вдвое больше электроэнергии, чем 34 года назад, — ровно 9458 кВт-ч электроэнергии.





Однако Палата охарактеризовала данные о ценах на электроэнергию как дополнительное сравнение. Она отметила, что измерять рост уровня жизни по количеству приобретаемой электроэнергии нецелесообразно, равно как и точно сравнивать цены на электроэнергию 1989 года и сегодняшнего дня, поскольку данные о ценах этого года, в отличие от 1989 года, относятся исключительно к электроэнергии.





Интерес к ведению бизнеса в Чехии неуклонно растет. Если в 1990 году в Чехословакии действовало менее 180 000 хозяйствующих субъектов, то в 1991 году их было уже более 950 000, из них почти 900 000 — индивидуальные предприниматели. В 2022 году общее число зарегистрированных экономических субъектов достигнет почти трех миллионов, из которых два миллиона — индивидуальные предприниматели и более 500 000 — компании.





Переход к рыночной экономике позволил Чехии начать процесс догоняющего развития по сравнению с западными странами, что отражается и на экономических показателях. Например, по показателю ВВП на душу населения Чехия за период с 1989 по 2022 год, по данным Всемирного банка, приблизилась к Германии на 13,5 процентных пункта.





Однако в этом контексте Торговая палата ссылается на свой августовский анализ, согласно которому основная часть процесса конвергенции чешской экономики к среднему уровню ЕС пришлась на период до 2008 или 2009 года, когда мировой финансовый кризис в полной мере проявился в Чехии в экономическом плане. После этого года конвергенция чешской экономики к среднему уровню по ЕС пошла на убыль.





«Сейчас Чехия находится на самом переломном этапе своей современной истории. Она исчерпала все существующие факторы роста, утратила свои конкурентные преимущества и попала в так называемую ловушку среднего дохода», — говорится в заключении Палаты.



