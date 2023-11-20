Адвокат присвоила 153 млн крон. Она обманула даже наших аудиторов, утверждает Чешская коллегия адвокатов

Чешская коллегия адвокатов утверждает, что не допустила ошибок в деле адвоката Ханы Суковой, которая преследуется за хищение 153 млн крон.





33-летняя Сукова в прошлом году призналась полиции в краже денег у десятков клиентов, которые положили их в так называемую адвокатскую ячейку (эскроу-счет).





Однако, как выяснил на позапрошлой неделе Seznam Zprávy, шесть лет назад власти и полиция предупреждали, что Сукова проводит подозрительные операции с эскроу-счетами. Тогда Чешская коллегия адвокатов написала в полицию, что провела две проверки офиса Суковой и не обнаружила ничего подозрительного.





После публикации новой информации газета Seznam Zprav попросила руководство Чешской коллегии адвокатов разобраться в том, как выглядели проверки в 2018 и 2019 годах: проверяли ли они только «бумажки» Суковой, или же вникали и в банковские выписки, которые могли бы выявить манипуляции с деньгами.





В понедельник Чешская палата адвокатов заявила, что ее аудиторы не могли обнаружить, что Сукова снимает деньги клиентов наличными или переводит их на другие счета.





«Проведенная на тот момент проверка не подтвердила каких-либо неправомерных действий адвоката, поскольку адвокат представила документы, подтверждающие, что она надлежащим образом расходовала все доверенные ей средства клиентов и что она не распоряжалась средствами адвокатов в нарушение профессиональных правил», — говорится в заявлении палаты.





Как сообщает Seznam Zpráv, в заключение своего расследования палата заявила, что Сукова, вероятно, представила аудиторам фальсифицированные выписки по счетам, которые выглядели как настоящие.





«В рамках проведенных проверок адвокат представила истории операций по счетам эскроу, которые не подтвердили подозрений ФАУ», — косвенно подтвердила палата.





Обвиняемые — мать и дочь





По данным уголовного розыска, от действий адвоката Суковой пострадали 44 клиента, которых она обслуживала при продаже и покупке квартир, домов или земельных участков. Сукова сотрудничала со многими пражскими агентствами недвижимости. Как обычно, люди и компании передавали ей деньги на хранение до тех пор, пока кадастр не регистрировал нового владельца.





Но летом прошлого года Сукова начала задерживать выплату денег клиентам, продающим недвижимость. А в сентябре все сорвалось: детективы обвинили адвоката в растрате, и первоначальная сумма ущерба в 50 млн выросла до нынешних 153 млн крон.





Уголовные следователи также преследуют дочь адвоката Павлу Марешову, которая, по их мнению, причастна к хищениям. Ни Сукова, ни Марешова не комментируют это дело. Неизвестно, где оказались деньги, выведенные из эскроу.





Гана Сукова, как уже сообщал Seznam Zprávy, однажды на допросе заявила, что вложила эти деньги. Однако она не сказала, куда именно. Во второй раз, однако, она заявила, что использовала их для погашения кредитов, а куда — опять не уточнила.





Неправда, говорят юристы





Бюро финансового анализа, которое борется с отмыванием денег и финансовыми махинациями, в 2017 году уведомило полицию о том, что адвокат Сукова ведет деятельность, напоминающую финансовую пирамиду: одни деньги клиентов с эскроу-счетов она снимает наличными, а недостающие деньги на счетах восполняет из вновь поступивших средств.





«В случае с JUDr. Hana Suková существует значительный риск возможного нарушения обязанностей по управлению зарубежной собственностью, а возможно, и совершения уголовного преступления в виде растраты, особенно в ситуации, когда у субъекта имеется большое количество погашенных договорных обязательств», — писало тогда финансово-аналитическое управление.





В то время детективы усмотрели в этом не преступление, а нарушение адвокатских правил: согласно правилам, адвокат не может трогать деньги клиента, находящиеся в эскроу.





Чешская коллегия адвокатов позже написала в полицию, что ее проверка в отношении Суковой ничего не выявила. Однако из ответов нельзя было понять, как проводились проверки. Аудиторы не указали, что они проверяли конкретные банковские счета, на которых, по мнению Управления финансового анализа, должны были происходить подозрительные движения денег.





В ответ на прошлогоднее обвинение Ханы Суковой Чешская коллегия адвокатов придумала новое правило: клиенты могут договориться с адвокатом о получении сообщения на мобильный телефон о любом движении на счете эскроу.





Этот случай также показал, что деньги в эскроу не защищены, и если адвокат их присвоит, то люди точно потеряют свои деньги. Поэтому адвокат и сенатор Хана Кордова Марванова хочет изменить закон, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию — например, чтобы эскроу-счета были в обязательном порядке застрахованы.





Адвокатская палата утверждает, что случаи кражи эскроу — это форс мажор. По статистике, в год адвокаты оформляют от 60 тыс. до 80 тыс. эскроу. Подавляющее большинство из них совершается честно и без каких-либо проблем.