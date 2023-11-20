Они хотели вложить деньги в акции ČEZ и потеряли 3,5 млн крон

На прошлой неделе в полицию города Трутнов обратились двое потерпевших, которые сообщили, что заметили в интернете предложение инвестировать в акции. Они зарегистрировались на сайте, и вскоре с ними связался неизвестный, который убедил их купить ценные бумаги.

На следующий день с ними снова связался мошенник, который убедил их инвестировать дальше, а также установить на компьютер приложение Anydesk.

По словам пресс-секретаря полиции Шарки Пижловой, потерпевшие последовали его указаниям, и мошенник без труда получил доступ к их счету.

За несколько платежей обе жертвы потеряли около 3,5 млн крон. Полиция расследует это дело как мошенничество.

Подобные фишинговые атаки регулярно появляются в Сети, обычно в виде поддельных статей. На самом деле злоумышленники пытаются вымогать у людей деньги под видом легкой наживы. При этом мошенничество весьма изощренно, поскольку все ссылки в поддельной статье ведут на другой мошеннический сайт, имитирующий внешний вид сайта ČEZ.

Чтобы максимально запутать доверчивых людей, злоумышленники в некоторых случаях не запрашивают номера кредитных карт и не просят деньги сразу. Все начинается с регистрации на платформе, после чего с пользователем связывается ее администратор. При этом общается он не только по электронной почте, но и по телефону.

Пользователям ни в коем случае не следует указывать свои персональные данные в регистрационной форме. Если они это сделали, нужно избегать последующего общения с администратором платформы и отправки каких-либо средств.