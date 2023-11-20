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Они хотели вложить деньги в акции ČEZ и потеряли 3,5 млн крон

Новости 420on
21 ноября 2023
11:30
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Два человека потеряли 3,5 млн крон, поверив, что покупают акции крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ и предоставив неизвестным доступ к своим компьютерам.
На прошлой неделе в полицию города Трутнов обратились двое потерпевших, которые сообщили, что заметили в интернете предложение инвестировать в акции. Они зарегистрировались на сайте, и вскоре с ними связался неизвестный, который убедил их купить ценные бумаги. 
 
На следующий день с ними снова связался мошенник, который убедил их инвестировать дальше, а также установить на компьютер приложение Anydesk. 
 
По словам пресс-секретаря полиции Шарки Пижловой, потерпевшие последовали его указаниям, и мошенник без труда получил доступ к их счету. 
 
За несколько платежей обе жертвы потеряли около 3,5 млн крон. Полиция расследует это дело как мошенничество. 
 
Подобные фишинговые атаки регулярно появляются в Сети, обычно в виде поддельных статей. На самом деле злоумышленники пытаются вымогать у людей деньги под видом легкой наживы. При этом мошенничество весьма изощренно, поскольку все ссылки в поддельной статье ведут на другой мошеннический сайт, имитирующий внешний вид сайта ČEZ. 
 
Чтобы максимально запутать доверчивых людей, злоумышленники в некоторых случаях не запрашивают номера кредитных карт и не просят деньги сразу. Все начинается с регистрации на платформе, после чего с пользователем связывается ее администратор. При этом общается он не только по электронной почте, но и по телефону. 
 
Пользователям ни в коем случае не следует указывать свои персональные данные в регистрационной форме. Если они это сделали, нужно избегать последующего общения с администратором платформы и отправки каких-либо средств. 
мошенничество Чехия интернет инвестиции

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