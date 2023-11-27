Миллион против: профсоюзы в Чехии объявили забастовку, многие школы будут закрыты

В автомобилестроительной компании Škoda Auto производство будет остановлено на всех заводах на два часа, при этом профсоюзные активисты ожидают, что в забастовке примут участие не менее 8 000 сотрудников. Об этом заявили во вторник на пресс-конференции председатель профсоюза KOVO Роман Дюрчо и лидер профсоюзов автопроизводителя Ярослав Повшик.

«Несмотря на то, что нашим приоритетом являются встречи на заводах, мы договорились, что большое количество наших членов придет на демонстрацию в Праге на Малостранской площади к 13:00, где мы выразим свой протест против правительства и его действий», — сказал Дюрчо. По его словам, не хватает социального диалога. «В октябре от имени отраслевого союза профсоюзов мы обратились к министру Юречке с просьбой встретиться с нами по вопросу досрочных пенсий, и нам была назначена дата — 20 декабря», — сказал Дюрчо.

Это будет самая крупная акция протеста с 2015 года, которая должна пройти параллельно с всеобщей забастовкой. В Млада-Болеславе она начнется с митинга на проспекте Вацлава Клемента. Протестующие как из утренней, так и из дневной смены будут работать на один час меньше. Митинг начнется в 12:00, основная программа — в 13:15. Профсоюз рассчитывает на активную общественную поддержку.

В понедельник к запланированной забастовке присоединятся и другие профсоюзы, например работников пищевой промышленности. «Мы, работники пищевой промышленности, также возмущены действиями правительства и его игнорированием социального диалога», — сказал Томаш Ванчура, председатель независимого профсоюза работников пищевой промышленности. На данный момент к акции протеста присоединились менее десятка предприятий отрасли. Они будут останавливать производство на час или меньше.

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) назначила день протеста на понедельник, 27 ноября. ČMKOS является крупнейшей профсоюзной штаб-квартирой в стране. Она объединяет 31 профсоюз, насчитывающий около 270 000 членов. Из них около 77 700 входят в профсоюз KOVO.



