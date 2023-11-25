Окамура: Люди ездят в Украину в отпуск

«Ехать в Украину в отпуск — это нормально. Чешские железные дороги также увеличили количество поездов туда летом. На части территории Украины продолжается конфликт, но в городах на западе Украины жизнь совершенно нормальная... На большей части Украины войны нет, украинцы ездят туда отдыхать», — сказал Окамура.

Когда ведущий программы Мартин Чермак возразил, что на этой неделе российские беспилотники нанесли самые мощные удары по столице страны Киеву и что в Украине идет война, Окамура заметил, что если бы европейские страны не посылали туда оружие, то ничего этого не было бы.

Он вновь подверг критике ввоз в страну оружия и заявил, что если бы европейские страны перестали поставлять оружие Украине, то военный конфликт давно бы закончился и Украина сидела бы за столом переговоров с Россией и мировыми державами.

«Если бы вы были у руля, Путин бы давно контролировал всю Украину. Если бы Европа не отправила оружие, то Украина оказалась бы под контролем России, потому что не смогла бы себя защитить», — не согласился с главой SPD председатель правящего парламентского клуба Пиратской партии Якуб Михалек.

«Не пугайте все время Путиным, я не пророссийский», — ответил Окамура, добавив, что это «не наша война». «Вы уже год посылаете туда оружие, территориальные завоевания украинцев минимальны, это замороженная война. Сотни тысяч молодых людей гибнут там без необходимости. Поэтому мы хотим мирных переговоров, прекращения конфликта», — добавил Окамура.