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Люди экономят: большинство не потратит на Рождество и 15 тысяч крон

Анастасия Князева
27 ноября 2023
19:00
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Несмотря на значительный рост цен за последние два года, чехи не потратят на Рождество больше, чем в прошлом году. Примерно четверть из них, 23,2%, выложат не более 5 000 крон. Почти половина, 48,1%, заплатит от 5 000 до 15 000.
Более крупные расходы — от 15 000 до 25 000 крон — планирует на Рождество 21% домохозяйств, говорится в исследовании компании Provident Financial. В эти цифры входят не только подарки, но и оплата сладостей, продуктов или алкоголя для праздничного стола.
 
«В условиях постоянно растущей стоимости жизни люди остаются более приземленными. Треть домохозяйств намерена потратить на подарки меньше, чем в прошлом году. Половина хочет остаться на прежнем уровне», — говорит аналитик компании Provident Financial Петр Явурек.
 По данным опроса, 36% домохозяйств потратят на подарки менее 5 000 крон, еще 32% хотят остаться в пределах 10 000 крон. Чаще всего подарки дарят только младшим членам семьи.
 
Не только подарки, но и еда и напитки являются неотъемлемой частью праздников для большинства домохозяйств. Опрос показал, что 16,3% домохозяйств планируют потратить на рождественский ужин больше, чем в прошлом году. При этом более половины домохозяйств готовы придерживаться прошлогоднего бюджета при покупке продуктов.
 
Большинство людей устанавливают лимит в 5 000 крон на продукты питания. Чаще всего они хотят сэкономить за счет отказа от более дорогих продуктов или покупок со скидками.
Рождество Чехия

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