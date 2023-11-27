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Люди экономят: большинство не потратит на Рождество и 15 тысяч крон
27 ноября 2023
19:00
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Несмотря на значительный рост цен за последние два года, чехи не потратят на Рождество больше, чем в прошлом году. Примерно четверть из них, 23,2%, выложат не более 5 000 крон. Почти половина, 48,1%, заплатит от 5 000 до 15 000.
Более крупные расходы — от 15 000 до 25 000 крон — планирует на Рождество 21% домохозяйств, говорится в исследовании компании Provident Financial. В эти цифры входят не только подарки, но и оплата сладостей, продуктов или алкоголя для праздничного стола.
«В условиях постоянно растущей стоимости жизни люди остаются более приземленными. Треть домохозяйств намерена потратить на подарки меньше, чем в прошлом году. Половина хочет остаться на прежнем уровне», — говорит аналитик компании Provident Financial Петр Явурек.
По данным опроса, 36% домохозяйств потратят на подарки менее 5 000 крон, еще 32% хотят остаться в пределах 10 000 крон. Чаще всего подарки дарят только младшим членам семьи.
Не только подарки, но и еда и напитки являются неотъемлемой частью праздников для большинства домохозяйств. Опрос показал, что 16,3% домохозяйств планируют потратить на рождественский ужин больше, чем в прошлом году. При этом более половины домохозяйств готовы придерживаться прошлогоднего бюджета при покупке продуктов.
Большинство людей устанавливают лимит в 5 000 крон на продукты питания. Чаще всего они хотят сэкономить за счет отказа от более дорогих продуктов или покупок со скидками.
«В условиях постоянно растущей стоимости жизни люди остаются более приземленными. Треть домохозяйств намерена потратить на подарки меньше, чем в прошлом году. Половина хочет остаться на прежнем уровне», — говорит аналитик компании Provident Financial Петр Явурек.
По данным опроса, 36% домохозяйств потратят на подарки менее 5 000 крон, еще 32% хотят остаться в пределах 10 000 крон. Чаще всего подарки дарят только младшим членам семьи.
Не только подарки, но и еда и напитки являются неотъемлемой частью праздников для большинства домохозяйств. Опрос показал, что 16,3% домохозяйств планируют потратить на рождественский ужин больше, чем в прошлом году. При этом более половины домохозяйств готовы придерживаться прошлогоднего бюджета при покупке продуктов.
Большинство людей устанавливают лимит в 5 000 крон на продукты питания. Чаще всего они хотят сэкономить за счет отказа от более дорогих продуктов или покупок со скидками.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM