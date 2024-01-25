Поставщиков энергии стали постоянно проверять из-за частого обмана клиентов

По данным ERÚ, энергетический кризис 2022–2023 годов и связанный с ним резкий рост цен привели не только к краху некоторых поставщиков, но и к росту недобросовестных действий со стороны некоторых компаний. Особенно острым в этом отношении был 2022 год, когда в ведомство поступило 1 477 обращений, в которых потребители просили проконтролировать поведение поставщиков. Хотя в прошлом году количество жалоб сократилось до 635, это все равно значительно больше, чем до энергетического кризиса. Например, до 2019 года ведомство регистрировало единицы обращений в год.



«В прошлом и позапрошлом году, на которые уже повлиял энергетический кризис, мы получили столько же жалоб на контроль предприятий, сколько за предыдущие 20 лет вместе взятые. Нарушения часто были связаны со счетами: поставщики присылали их с опозданием или не присылали вовсе, не соблюдали сроки предъявления претензий. Мы также сталкивались с нечестными, то есть агрессивными, методами ведения бизнеса, такими как несоблюдение фиксированной, установленной цены. Кроме того, компании вели себя обманным образом, предоставляя ложную информацию своим клиентам», — заявил Станислав Травничек, председатель Совета ERÚ.



По данным ERÚ, в некоторых случаях после проверок ведомство проводило санкционные разбирательства, в ходе которых принимало решение о наложении штрафов. В 2022 году в связи с защитой прав потребителей было наложено окончательных штрафов на общую сумму 11,8 млн крон, тогда как в прошлом году — 8,5 млн крон. Кроме того, в прошлом году ERÚ вынесло решение о штрафах на сумму еще 11 млн крон, которые пока не являются окончательными и будут решаться в ходе апелляционного разбирательства, поданного поставщиками.



«Практика такова, что между подачей заявки на проверку и вынесением решения о штрафе проходит много очень утомительной работы. Нередко мы рассматриваем нарушения подрядчиков в отношении десятков или даже сотен клиентов в рамках одного штрафного разбирательства. Поэтому у нас до сих пор на рассмотрении находится ряд дел, относящихся к кризисным годам», — говорит член Совета ERÚ Маркета Земанова. По ее словам, наказанные поставщики часто подают апелляцию на решение, пытаясь избежать штрафа или уменьшить его размер.



В прошлом году компания Lidová energie получила самый большой окончательный штраф в размере 2,24 млн крон за несвоевременное выставление счетов за поставленную энергию. Два других штрафа на сумму более одного миллиона евро связаны с использованием недобросовестной коммерческой практики, а именно с несоблюдением согласованной, то есть фиксированной, цены. За это правонарушение компания Bohemia Energy была оштрафована на 2,17 млн крон, а TGC Energie — на 1,5 млн крон.



Помимо проверок, ERÚ в прошлом году рассмотрело рекордное количество споров между потребителями и поставщиками. От потребителей поступило 628 предложений о рассмотрении споров в связи с нарушением договора, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. Количество неформальных жалоб, напротив, снизилось до докризисного уровня — 9 717 по сравнению с 12 410 годом ранее.