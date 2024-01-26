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«Глупая ошибка». Взрыв на сортировочной линии в Праге спровоцировала неправильная сортировка мусора

Анастасия Князева
26 января 2024
16:37
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Несмотря на то, что жители Праги стараются честно сортировать другие отходы, полупустые баллоничики вызывают проблемы. Их выбрасывают вперемешку с металлом, хотя они должны находиться в смешанных отходах. Контейнеры под давлением при утилизации могут представлять опасность для сотрудников, объектов и населения.
В серые металлические контейнеры жители Праги иногда выбрасывают использованные легковоспламеняющиеся аэрозоли, газовые баллончики и туристические плиты. Их можно узнать по символу огня на упаковке, и их нельзя нагревать, механически повреждать, прокалывать или использовать вблизи огня. 
 
Люди также выбрасывают лаки для волос, дезодоранты и освежители воздуха, аэрозоли инсектицидов и репелленты. «Емкости со сжатыми газами очень опасны из-за высокого давления внутри. Из-за нагрева или повреждения они могут взорваться, нанести серьезные травмы и повредить машины или оборудование, что иногда случается с аэрозолями с остаточным содержимым», — пояснил в пресс-релизе Александр Комарницкий, пресс-секретарь Пражской службы. 
 
Именно это и произошло 20 октября прошлого года на территории компании. В прессе, подключенном к сортировочной линии, оказалось слишком много неиспользованных спреев, произошел взрыв и последующий пожар. «Поврежденная линия вышла из строя почти на месяц, нанесенный ущерб составил сотни тысяч крон. Главное, что, к счастью, ничего серьезного не произошло ни с гражданами, ни с нашими работниками. За все четыре года, что мы эксплуатируем линию, ни разу не было подобного серьезного инцидента», — говорит Патрик Роман, генеральный директор компании. Теперь работники предпочитают сортировать отходы вручную и вытаскивать легковоспламеняющиеся аэрозоли.
мусор Чехия

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