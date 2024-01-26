Чешский парламент принял новый закон, сохранив право на владение оружием

Несмотря на противодействие Министерства внутренних дел, депутаты чешского парламента внесли сегодня в правительственный проект существующее положение, которое сохраняет право на приобретение, владение и ношение оружия на законных условиях. Теперь законопроект будет рассмотрен Сенатом.

Никто из депутатов не предложил внести дополнительные изменения в закон из-за декабрьской стрельбы на философском факультете Карлова университета, где студент убил 14 человек, а затем застрелился сам. Члены нижней палаты парламента согласились с министром внутренних дел Витом Ракушаном (STAN) в том, что они попытаются ввести некоторые из мер позднее в этом году, внеся частичные поправки в действующий закон.

Например, поправка может обязать торговцев оружием сообщать о подозрительных сделках раньше 2026 года, когда новый закон должен вступить в силу в связи с модернизацией и переводом в цифровой формат центрального реестра оружия и его связи с другими полицейскими и медицинскими документами.

Оппозиционная партия ANO не стала настаивать на переносе сроков на год. «Мы не можем уложиться в срок», — сказал Ракушан, отметив, что 2025 год станет годом тестирования системы и что необходимо дождаться оцифровки и в секторе здравоохранения. ANO также не предложила сопроводительную резолюцию для министерства здравоохранения, чтобы ускорить оцифровку и доступ к медицинским картам.

Новый закон сокращает с десяти до пяти лет периодичность медицинских осмотров владельцев оружия и предусматривает возможность для полиции заказывать такие осмотры в любое время. В будущем лечащие врачи должны получать доступ к центральному реестру оружия и проверять, есть ли у их пациента лицензия на огнестрельное оружие. Согласно новым правилам, врач, обнаруживший у своего пациента заболевание, дефект или состояние, ограничивающее его дееспособность, обязан незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Поправка может ввести обязательное психологическое тестирование для новых кандидатов на получение лицензии на огнестрельное оружие в конце этого года, или же правительство может принять решение об этом в соответствии с мандатом нового закона. Действующий закон не требует проведения психологической экспертизы, необходимо только подтверждение медицинской пригодности заявителя. Врач, который подтверждает эту пригодность, может запросить только психологическое заключение. По словам членов парламента от ANO, в настоящее время врачи общей практики не имеют доступа к психологическому обследованию своих пациентов, что может быть изменено новым положением.

Закон должен предоставить государственным органам возможность изымать оружие у его владельцев в случае выявления угрозы безопасности, например из-за угроз, высказанных в социальных сетях. Оппозиция опасалась злоупотребления этой возможностью, но Министерство внутренних дел заявило, что полиция должна будет обосновать изъятие оружия, а дело будет рассматривать суд.

В будущем закон призван обеспечить замену бумажных лицензий на оружие электронными разрешениями на его использование в центральном реестре оружия.

Среди других нововведений — введение дополнительной категории оружия и упрощение структуры лицензий на огнестрельное оружие. Из нынешних пяти категорий лицензий на огнестрельное оружие сохранятся две, а из десяти — три.

Новый закон предусматривает отмену физических документов, таких как лицензии на хранение боеприпасов, и устанавливает более строгие условия для получения и хранения лицензий на обращение с боеприпасами. Он также будет распространяться на инженерные боеприпасы, заряды для сноса зданий и пиротехнические устройства.

Основными принципами нового закона являются повышение уровня обеспечения внутренней безопасности, лучшая ясность, повышение квалификации владельцев лицензий на обращение с боеприпасами и их сотрудников, а также улучшение контроля, который по-прежнему будет осуществляться исключительно Президиумом полиции.