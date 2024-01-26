Самая выгодная ипотека? Один из чешских банков сделал ставку ниже пяти процентов

Air Bank снизил процентные ставки по ипотеке с популярными фиксированными сроками (2, 3 и 5 лет) на 0,3 процентных пункта. О том, что процентные ставки снижаются на протяжении последних шести месяцев, свидетельствуют различные ипотечные индексы. По данным Hypoindex, средняя ставка по ипотеке в начале января снизилась до 5,96 с 6,02% в декабре. Она опустилась ниже 6-процентной отметки спустя полтора года. Методология индекса, составляемого компанией Swiss Life Select, отражает текущую среднюю ставку предложения по ипотеке для 80% стоимости недвижимости.



Однако, несмотря на это, ставки по ипотеке остаются выше средних за последние два десятилетия и были на уровне, близком к нынешнему, в 2008 и 2009 годах.



Air Bank придерживается осторожного подхода к снижению ставок по ипотечным кредитам. Он начал с тех, у кого более короткий срок фиксации. «В ходе январской корректировки процентных ставок мы хотели отреагировать на растущий спрос на так называемые короткие фиксации. Воспользовавшись постепенным снижением стоимости ресурсов, мы отдали предпочтение 2-, 3- и 5-летним фиксациям, востребованным клиентами. В то же время мы снова можем предложить процентные ставки ниже 5%», — говорит Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.



Предложение по процентной ставке не привязано к сумме ипотеки, и клиенты Air Bank могут заранее узнать, какую ставку они получат в зависимости от типа ипотеки и срока выбранной фиксации.



В прошлом году, согласно статистике Hypomonitor, куда поступают данные от всех банков и строительных обществ, предоставляющих ипотечные кредиты на чешском рынке, эти финансовые учреждения выдали ипотечных кредитов на сумму 150 млрд крон, что почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Новые кредиты без рефинансирования составили 124 млрд крон.