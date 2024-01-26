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Украинский полковник родом из Чехии помог уничтожить российские бомбардировщики и получил посмертно звание Героя Украины
28 января 2024
17:00
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В августе прошлого года российские военные потеряли в общей сложности пять бомбардировщиков Ту-22М3. Их уничтожение все время приписывали Украине, но она до сих пор хранила молчание по этому поводу. Однако теперь украинская военная разведка (ГУР) выступила с заявлением, что за уничтожением или утилизацией трех из них стоит украинское разведывательное подразделение под командованием ныне покойного полковника Олега Бабия.
Ссылаясь на ГУР, The Kyiv Independent сообщает об этой почти невероятной истории. Бабий и его подразделение должны были преодолеть около 600 километров пешком по вражеской территории, чтобы «остановить бомбардировки мирных украинских городов российскими террористами».
Во время одиночного похода в российский тыл подразделение уничтожило один из бомбардировщиков и смогло вывести из строя еще два, пишет украинское издание, добавляя, что операция должна была «дестабилизировать работу аэропортов и авиабаз». Однако ГУР не уточняет, где именно была проведена диверсия.
Взрыв еще одного российского бомбардировщика произошел глубоко на территории России на военной базе «Сольцы-2», расположенной более чем в 700 километрах от украинской границы. Но неясно, имела ли место здесь украинская операция. Британский сайт BBC в августе прошлого года сообщил, что за этим взрывом стоит удар беспилотника.
Военная разведка также заявила, что действия группы Бабия нанесли значительный «экономический ущерб стране-агрессору и вызвали панику среди местного населения и российских военнослужащих».
После успешной операции группа, как сообщается, вернулась через территорию, контролируемую Украиной, но попала в засаду российских войск. В ходе неравного боя Бабий был убит 30 августа, когда он должен был прикрывать отступление своих солдат.
По данным издания, Бабий родился в Миловице (Чехия). У него остались жена и двое детей, и ему посмертно было присвоено звание Героя Украины. По данным ГУР, полковник был опытным офицером, возглавлял девять разведывательных рейдов в российский тыл. Он также отвечал за 12 спецопераций в России и поддержку сопротивления на оккупированной Россией Украине.
По имеющимся данным, операции Бабия оказали значительное влияние на ход войны. Согласно отчету ГУР, его подразделение «позволило нарушить российскую логистику и уничтожить важные цели и критические элементы инфраструктуры».
Российские бомбардировщики Ту-22М3 стреляют ракетами большой дальности Ч-22, которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Две из этих ракет должны были быть использованы российскими военными в ходе атаки на украинский торговый центр в Кременчуге, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек и еще 59 получили ранения. Одна из ракет попала непосредственно в торговый центр, другая упала в полукилометре от него на территории завода «Кредмаш», где производятся асфальто- и бетономешалки.
Россия также выпустила эти ракеты 14 января прошлого года, когда был поражен жилой дом в микрорайоне в Днепре. Тогда погибли по меньшей мере 44 украинских мирных жителя.
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