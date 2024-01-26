Украинский полковник родом из Чехии помог уничтожить российские бомбардировщики и получил посмертно звание Героя Украины

Ссылаясь на ГУР, The Kyiv Independent сообщает об этой почти невероятной истории. Бабий и его подразделение должны были преодолеть около 600 километров пешком по вражеской территории, чтобы «остановить бомбардировки мирных украинских городов российскими террористами».





Во время одиночного похода в российский тыл подразделение уничтожило один из бомбардировщиков и смогло вывести из строя еще два, пишет украинское издание, добавляя, что операция должна была «дестабилизировать работу аэропортов и авиабаз». Однако ГУР не уточняет, где именно была проведена диверсия.





Взрыв еще одного российского бомбардировщика произошел глубоко на территории России на военной базе «Сольцы-2», расположенной более чем в 700 километрах от украинской границы. Но неясно, имела ли место здесь украинская операция. Британский сайт BBC в августе прошлого года сообщил, что за этим взрывом стоит удар беспилотника.





Военная разведка также заявила, что действия группы Бабия нанесли значительный «экономический ущерб стране-агрессору и вызвали панику среди местного населения и российских военнослужащих».





После успешной операции группа, как сообщается, вернулась через территорию, контролируемую Украиной, но попала в засаду российских войск. В ходе неравного боя Бабий был убит 30 августа, когда он должен был прикрывать отступление своих солдат.





По данным издания, Бабий родился в Миловице (Чехия). У него остались жена и двое детей, и ему посмертно было присвоено звание Героя Украины. По данным ГУР, полковник был опытным офицером, возглавлял девять разведывательных рейдов в российский тыл. Он также отвечал за 12 спецопераций в России и поддержку сопротивления на оккупированной Россией Украине.





По имеющимся данным, операции Бабия оказали значительное влияние на ход войны. Согласно отчету ГУР, его подразделение «позволило нарушить российскую логистику и уничтожить важные цели и критические элементы инфраструктуры».





Российские бомбардировщики Ту-22М3 стреляют ракетами большой дальности Ч-22, которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Две из этих ракет должны были быть использованы российскими военными в ходе атаки на украинский торговый центр в Кременчуге, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек и еще 59 получили ранения. Одна из ракет попала непосредственно в торговый центр, другая упала в полукилометре от него на территории завода «Кредмаш», где производятся асфальто- и бетономешалки.





Россия также выпустила эти ракеты 14 января прошлого года, когда был поражен жилой дом в микрорайоне в Днепре. Тогда погибли по меньшей мере 44 украинских мирных жителя.