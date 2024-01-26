Чехия по-прежнему заинтересована в отправке астронавта в космос. Но это должно помочь экономике

В январе компания Axiom Space в третий раз отправила астронавтов для проведения научных экспериментов. Вице-президент компании Кристиан Маендер сказал, что хотел бы, чтобы чешский астронавт полетел с экипажем на Международную космическую станцию в рамках миссии.

Министр транспорта Купка сказал в Техасе, что лично он хотел бы, чтобы полет состоялся в течение десяти лет, но чешские компании и университеты должны быть вовлечены в проект. «Не только для того, чтобы продемонстрировать, что еще один чешский астронавт побывает в космосе, но и для чешской экономики», — отметил он.

По словам Купки, каждая крона, вложенная в космическую деятельность, вернется в государственную казну восемь раз, но Чехия не может позволить себе оплатить космический полет на сумму около полутора миллиардов крон.

Проект поддержал бывший главный астронавт НАСА

Хотя Прага отклонила предложение Axiom в конце прошлого года, план отправки чешского астронавта на Международную космическую станцию все еще пользуется поддержкой в Хьюстоне, в том числе со стороны бывшего главного астронавта НАСА Эндрю Фойстела. «Я вижу возможность для Чешской Республики работать с США. Конечно, мы знаем, что Алеш Свобода был выбран в качестве резервного астронавта Европейского космического агентства. Это фантастическая возможность», — сказал он.

В свои космические полеты Фойстел брал фигурку Крота, «Космические песни» Неруды и чешский флаг. У жены космонавта чешские корни. «Мы можем принять в этом участие. Пусть все радуются перспективе полета в космос нового чешского астронавта. Как с коммерческой, так и с научной точки зрения», — говорит жена бывшего астронавта НАСА Индира Фойстел.

Ее муж завершил свою более чем 20-летнюю карьеру в НАСА прошлым летом. Она видит потенциал в чешских исследованиях и технологиях. «Сейчас у Чехии есть большие возможности — все больше и больше участвовать во всех крупных мероприятиях, которые мы наблюдаем не только в области освоения космоса человеком, но и в области спутников и дистанционного зондирования», — говорит Фойстел.