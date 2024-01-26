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Чехия по-прежнему заинтересована в отправке астронавта в космос. Но это должно помочь экономике
29 января 2024
07:30
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Министр транспорта Чехии Мартин Купка (ODS) заявил, что Чешская Республика по-прежнему заинтересована в отправке космонавта в космос, но это должно быть выгодно для чешской экономики. Глава министерства заявил об этом после встречи в НАСА и посещения техасской компании Axiom Space, которая в выходные отправила в космос первого турецкого астронавта. Эта компания также стремится принять участие в проекте в Чехии, хотя в прошлом году Прага отклонила ее предложение.
В январе компания Axiom Space в третий раз отправила астронавтов для проведения научных экспериментов. Вице-президент компании Кристиан Маендер сказал, что хотел бы, чтобы чешский астронавт полетел с экипажем на Международную космическую станцию в рамках миссии.
Министр транспорта Купка сказал в Техасе, что лично он хотел бы, чтобы полет состоялся в течение десяти лет, но чешские компании и университеты должны быть вовлечены в проект. «Не только для того, чтобы продемонстрировать, что еще один чешский астронавт побывает в космосе, но и для чешской экономики», — отметил он.
По словам Купки, каждая крона, вложенная в космическую деятельность, вернется в государственную казну восемь раз, но Чехия не может позволить себе оплатить космический полет на сумму около полутора миллиардов крон.
Проект поддержал бывший главный астронавт НАСА
Хотя Прага отклонила предложение Axiom в конце прошлого года, план отправки чешского астронавта на Международную космическую станцию все еще пользуется поддержкой в Хьюстоне, в том числе со стороны бывшего главного астронавта НАСА Эндрю Фойстела. «Я вижу возможность для Чешской Республики работать с США. Конечно, мы знаем, что Алеш Свобода был выбран в качестве резервного астронавта Европейского космического агентства. Это фантастическая возможность», — сказал он.
В свои космические полеты Фойстел брал фигурку Крота, «Космические песни» Неруды и чешский флаг. У жены космонавта чешские корни. «Мы можем принять в этом участие. Пусть все радуются перспективе полета в космос нового чешского астронавта. Как с коммерческой, так и с научной точки зрения», — говорит жена бывшего астронавта НАСА Индира Фойстел.
Ее муж завершил свою более чем 20-летнюю карьеру в НАСА прошлым летом. Она видит потенциал в чешских исследованиях и технологиях. «Сейчас у Чехии есть большие возможности — все больше и больше участвовать во всех крупных мероприятиях, которые мы наблюдаем не только в области освоения космоса человеком, но и в области спутников и дистанционного зондирования», — говорит Фойстел.
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