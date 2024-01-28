Еще один стрелок? Молодой человек пришел в университет в Брно с оружием

Служащие передали его полиции после того, как его вывели с территории факультета, причем он пошел на диалог, не проявляя агрессии и не угрожая применением оружия. «Впоследствии полицейские установили, что этот человек долгое время владел лицензией на огнестрельное оружие группы Е. Она выдается лицам, владеющим оружием для защиты жизни, здоровья или имущества. Офицеры также выяснили, что мужчина владеет в общей сложности семью единицами оружия различного калибра», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.



Полицейские изъяли оружие, заподозрив изменения в состоянии здоровья владельца. «Оружие будет находиться под охраной полиции, пока выясняется состояние его здоровья, но окончательное решение о том, сможет ли он и дальше иметь лицензию на огнестрельное оружие, будет за врачами», — добавил Шваб. «Я должен подчеркнуть, что он не подозревается в подготовке каких-либо насильственных действий. Это всего лишь мера предосторожности со стороны полиции, чтобы обеспечить безопасность в общественных местах при любых обстоятельствах», — сказал директор полиции Брно Мартин Котлан.



В субботу утром руководство педагогического факультета Масарикова университета обратилось к полицейским по телефону 156. Мужчина на лекции на факультете создавал впечатление, будто он не в себе. «Я установил личность человека, который вел себя необычно. Были бессвязные движения, беспокойные перемещения, быстрые движения руками. Я оценила всю ситуацию так, что человек был не совсем в порядке», — сказала декан Симона Корычанкова.



Офицеры прибыли через несколько минут. «Выяснив у преподавателей дополнительные факты и описание молодого человека, они направились в аудиторию. Они быстро нашли юношу и, не встретив никакого сопротивления, вывели его на улицу», — сказал Любош Опрчал, директор муниципальной полиции Брно.



На вопрос полицейских молодой человек сразу же признался, что у него при себе законно хранящееся короткоствольное огнестрельное оружие. Он носил его скрыто под одеждой, как и предписывает закон. Он добавил, что обычно носит его для личной защиты. Дыхательный тест не выявил никаких признаков употребления алкоголя. Когда Дин узнала, что у мужчины был пистолет, она была шокирована. Оглядываясь назад, она считает, что ее реакция на взволнованное поведение мужчины была оправданной. "«Оцените ситуацию, точно не недооценивайте ее, обратите внимание на людей, которые нас окружают, и немедленно реагируйте, если это необходимо», — описывает свой опыт Корычанкова.



По словам офицеров, администрация факультета отреагировала быстро. «В подобных ситуациях следует проявлять осторожность, даже если информация об опасности впоследствии не подтвердится», — подчеркнул Опрхал.