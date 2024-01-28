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Со Снежки сорвались три человека, двое погибли
30 января 2024
17:30
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Три человека сорвались сегодня с северной стороны горы Снежки, двое погибли, сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на полицию.
Туристы поскользнулись на горном склоне. На место происшествия выехали спасатели из Польши и Чехии, в том числе служба воздушной скорой помощи.
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