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Протесты фермеров дали результат. Евросоюз хочет ограничить импорт из Украины
31 января 2024
19:00
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Европейская комиссия (ЕК) предложила ограничить импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Такое решение было принято, в частности, в связи с тем, что в последнее время в ряде стран ЕС проходят масштабные акции протеста фермеров, сообщает Reuters.
Комиссия также предложила повысить гибкость правил, касающихся неиспользуемых земель, и продлить приостановку импортных пошлин на украинский экспорт до июня 2025 года, говорится в пресс-релизе ЕК.
Импортные тарифы и квоты на украинский экспорт были первоначально приостановлены в 2022 году, чтобы поднять экономику Украины после российского военного вторжения. Комиссия заявила, что продление мер соответствует обязательствам ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В то же время она заявила, что хочет усилить защиту сельскохозяйственных продуктов.
Учитывая значительное увеличение импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, ЕК решила усилить защитный механизм. На продукты, такие как мясо птицы, яйца и сахар, будет наложен экстренный тормоз. Цель — стабилизировать импорт на уровне среднего объема импорта за предыдущие два года. Если объем импорта продуктов превысит этот показатель, пошлины будут введены вновь.
В ряде стран ЕС в последние недели прошли акции протеста фермеров, недовольных ростом цен, экологической политикой ЕС и импортом дешевых продуктов питания из-за рубежа. В частности, фермеры Франции и Бельгии организуют масштабные акции протеста.
Предложения Комиссии теперь будут рассмотрены Европейским парламентом и Советом Европейского союза. Срок действия нынешних мер по торговле с Украиной истекает 5 июня.
Европейская комиссия также предлагает, чтобы фермеры ЕС в этом году получили исключение из правил Единой сельскохозяйственной политики, которые обязывают их держать определенные участки необработанными. Это предложение было направлено государствам — членам ЕС и представляет собой первый конкретный политический ответ на обеспокоенность фермеров своими доходами.
Для того чтобы получить поддержку в рамках Единой сельскохозяйственной политики, фермеры должны соблюдать ряд стандартов, известных как GAEC, которые, помимо прочего, требуют, чтобы часть земли не обрабатывалась в течение определенного периода времени. Эта практика традиционно используется для восстановления питательных веществ в почве и улучшения ее качества, позволяя почве восстановиться и набрать силу после интенсивной обработки.
Хозяйства с менее чем десятью гектарами пахотных земель обычно освобождаются от этого обязательства. Решение ЕС позволяет освободить от этого обязательства всех фермеров. Если они не выполняют это условие сейчас, они по-прежнему будут иметь право на выплаты ЕС.
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