Новые случаи отравления конфетами с HHC в Карловарском крае

Радек Хес, пресс-секретарь карловарской службы спасения, подтвердил эту информацию. «Это были действительно необычные выходные. Мы никогда раньше не регистрировали столько звонков по поводу HHC. Пришло время поговорить о ситуации подробнее», — подчеркнул он.

В Карловарском крае парамедики работали с семью случаями. Машины скорой помощи были направлены в Божий Дар, Соколов, Карловы Вары, Жлутице и Остров. Пострадавшие — это, как правило, друзья, которые пробовали HHC в виде конфет, печенья или заправок для электронных сигарет. Некоторые из них получили передозировку.

«Пациентам было от 18 до 21 одного года. Двое остались на попечении своих семей. Остальных отвозили в ближайшую больницу», — рассказал Хес. Он добавил, что у молодых людей была рвота и нарушения сознания.

После употребления конфет HHC пациенты испытывают нарушение сознания, которое может длиться от 24 до 48 часов.

В январе в Карловых Варах пять школьников попали в больницу после того, как попробовали конфеты HHC. Вещество содержит психоактивное соединение гексагидроканнабинол. Это легальный ТГК, который получают из марихуаны.

Продукты в виде мармеладных мишек, желейных кубиков или шариков можно свободно купить в различных торговых автоматах.