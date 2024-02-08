Какая погода нас ждет на День всех влюбленных? Прогноз на предстоящую неделю

В Чехии ожидается облачная неделя с дождями и дневными температурами выше среднего, до 12 градусов тепла. Однако в середине недели по ночам все еще будет холодно. Местами возможен гололед и изморозь, говорится в еженедельном прогнозе погоды Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).



Сегодняшний день будет сопровождаться облачным небом с периодическими дождями, метеорологи ожидают снегопад на высоте более 900 метров. «Осадки значительно ослабли и переместились на север. В течение сегодняшнего дня пройдут лишь локальные дожди, в основном в Богемии», — сообщили метеорологи в сети X. Самые высокие дневные температуры поднимутся до 6–10 градусов, а в южной Моравии — до 12 градусов Цельсия.



Во вторник в Чехии ожидается облачная или частично облачная погода с небольшими осадками. Ночные минимальные температуры составят от 1 до 5 градусов, при более продолжительной облачности опустятся ниже нуля. Утром местами может образоваться гололед. Дневные температуры составят от 5 до 9 градусов Цельсия.



Холоднее всего будет в ночь на среду, когда температура опустится до -4 градусов. На дорогах возможен туман, переходящий в изморозь. Однако днем температура вновь поднимется до 9 градусов.



Пасмурная погода с периодическим туманом и температурой от 6 до 11 градусов сохранится до конца рабочей недели. С выходных начнется небольшое похолодание. Ночью будет около нуля. В горах снова пройдут снегопады.